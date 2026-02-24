Das neueste Feature von LoL würde das Game nur noch schlimmer machen – Ist für Neulinge jetzt schon kaum erträglich

Meinung
Das neueste Feature von LoL würde das Game nur noch schlimmer machen – Ist für Neulinge jetzt schon kaum erträglich

Riot Games plant, einen Voice-Chat in League of Legends einzuführen. MeinMMO-Autor Ody hat das Spiel zwar nur kurz gespielt, doch die paar Runden haben ihm schon gereicht, um zu sagen: Das ist vielleicht nicht die beste Idee für das Spiel.

Als ich League of Legends zum ersten Mal selbst gezockt habe, habe ich wirklich versucht, das Spiel zu mögen. Klar hatte ich im Vorhinein sehr viel gehört, vor allem Negatives, wenn wir ehrlich sind. Aber ich fand es schon echt cool, Profis bei einem kleinen LoL-Turnier auf der TwitchCon zuzuschauen. Zusätzlich habe ich an der Uni jemanden kennengelernt, der das kompetitiv spielt. Ich wurde also neugierig.

Das war noch bevor Riot Games die Idee eines generellen Voice-Chats für Teams ins Spiel brachte. Es gibt zwar schon einen Voice-Chat, den könnt ihr aber nur mit Freunden verwenden, die mit euch in einer Party sind. Der neue Team-Voice-Chat ist derzeit nur im Public-Beta-Environment enthalten (laut der Website u.gg). Das ist eine Art Testgelände für neue Champions und größere Gameplay-Änderungen.

Der neue Voice-Chat dürfte das Spiel grundlegend verändern, vor allem im Ranked-Modus. Ich befürchte aber, dass diese Veränderung nicht nur positiv sein wird – und viele Spieler haben dieselbe Sorge.

Überraschung: LoL hat ein Problem mit toxischen Spielern

Der Hauptgrund, warum es bei mir am Ende nur bei ein paar Stunden LoL blieb, war nicht das Spiel an sich. Das finde ich immer noch recht spaßig, auch weil es nicht so überladen wirkt wie beispielsweise Dota 2. Nein, das Problem waren vielmehr meine Mitspieler.

Meine letzte Runde LoL sah in etwa so aus:

  • Einer aus meinem Team hat ständig irgendwelche Gebiete auf der Karte angepingt (und ich meine wirklich ständig)
  • Daraufhin wurde der Text-Chat mit maximal vagen Anweisungen, gemischt mit diversen Vorwürfen, vollgespamt.

Das war leider nicht die einzige Runde, die in etwa so ablief. Als Neuling hatte ich keine Ahnung, warum oder wie ich darauf reagieren soll: Ich lerne das Spiel ja erst. Wohlgemerkt war ich nicht im Ranked-Modus unterwegs – trotzdem habe ich mich gefühlt, als müsse ich direkt auf einem hohen Level performen.

Obwohl diese Runde für mein Team ganz gut lief und ich nicht der schlechteste Spieler auf unserer Seite war, fand ich es einfach nur frustrierend. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie es gewesen wäre, wenn mir dann noch Leute ins Ohr gebrüllt hätten. Ich hatte seitdem jedenfalls genug.

Wer schreibt hier? Eigentlich spielt Ody viel lieber RTS – also Echtzeitstrategiespiele. Da er aber gerne mal herumprobiert, hat er auch das eine oder andere MOBA gezockt, darunter Dota 2, Smite und auch League of Legends.

Der Voice-Chat wird das Spiel nachhaltig verändern

Immerhin, und das muss ich Riot lassen, ist der Voice-Chat standardmäßig deaktiviert – zumindest ist er das laut den Spielern im PBE. Das muss nicht heißen, dass es zum vollen Release auch so bleibt. Besser wäre es aber. Ich fürchte, sonst werden einige ahnungslose Neulinge direkt in ihrer ersten Partie von Spielern in ihrem eigenen Team angeschnauzt und verjagt.

Ein Voice-Chat in LoL ist trotzdem nicht die beste Idee, das kann ich selbst mit meinen wenigen Stunden in dem Spiel sagen. Denn schon die bloße Existenz dieses Features wird verändern, wie das MOBA gespielt wird. Gerade im Ranked-Modus wird der Voice-Chat ziemlich sicher zur inoffiziellen Pflicht werden. Das ist auch die gängige Meinung vieler Veteranen, die schon seit Tagen auf Plattformen wie Reddit über das Thema diskutieren.

Der Voice-Chat macht die Kommunikation mit dem Team deutlich effizienter als Text-Chat oder Pings, was vor allem für bestimmte Rollen wie Jungler wichtig ist. Diesen nicht zu nutzen, würde für Spieler zum Nachteil werden – insbesondere auf den höheren Rängen.

Im Umkehrschluss könnte der Voice-Chat dazu führen, dass Spieler seltener Pings oder den Text-Chat nutzen. Auch wenn beides davon in Casual-Runden nervig sein kann, wenn es exzessiv passiert, so ist das eben doch ein wichtiges Werkzeug für Ranked-Spieler. Wer da mit seinem Team kommunizieren will, wird also früher oder später zum Nutzen des Voice-Chats genötigt werden.

Ohne Umweg in die Toxicity

Ich bin wirklich überzeugt, dass ein Voice-Chat dem Spiel schaden und vielen Spielern das Spielerlebnis ruinieren wird. Mit dem Voice-Chat bekommen jene toxischen Spieler eine Stimme, die LoL seinen schlechten Ruf einbringen.

Um auf hohen Rängen mithalten zu können, wären alle Spieler quasi dazu gezwungen, den Voice-Chat zu nutzen. Damit würden sie sich jedoch gezwungenermaßen dem toxischen Verhalten vieler anderer Spieler aussetzen – und das würde nicht nur Spielern wie mir, sondern vor allem meinen Mitspielerinnen das Game versauen. Die werden als Frauen auch in anderen Spielen viel zu oft unangebracht angegangen und müssen sich entscheiden: „Sag ich besser nichts, auch wenn es den Chancen auf einen Sieg schadet, oder nehme ich in Kauf, angemault zu werden, weil ich eine Frau bin?“

LoL wird mit dem Voice-Chat in die gleiche Grube fallen und Spieler und Spielerinnen ohne Umweg in einem Sumpf aus Toxicity führen. Das kann nur nach hinten losgehen.

Der deutsche LoL-Profi NoWay war übrigens einer der Spieler, die MeinMMO-Autor Ody live bei der TwitchCon gesehen hat. Der hat nun aber wohl auch keine Lust mehr auf League of Legends. Warum, erfahrt ihr in diesem Artikel: Sauercrowd und WoW Classic haben NoWay verändert, der Twitch-Streamer möchte sogar mit LoL aufhören

