Sauercrowd und WoW Classic haben NoWay verändert, der Twitch-Streamer möchte sogar mit LoL aufhören

Aktuell läuft das Streamer-Event Sauercrowd auf Twitch. Dort spielen gleich mehrere Streamer, unter anderem auch NoWay, die Hardcore-Version von WoW Classic. Durch seine Zeit in WoW habe er gemerkt, was ihm während seiner LoL-Karriere gefehlt hat.

Warum möchte NoWay mit LoL aufhören? In einem neuen YouTube-Video auf einem seiner Kanäle hat NoWay über das Ende seiner LoL-Karriere gesprochen. Der Twitch-Streamer nennt zwei Gründe:

  • NoWay sei zu alt geworden, um seinen Standard in LoL zu halten, ohne zu viel Zeit zu investieren.
  • Er habe durch den extremen LoL-Grind der letzten 11 Jahre wenig Zeit gehabt, um andere Spiele zu erkunden.

Wann möchte er aufhören? Bevor NoWay aufhört, so extrem viel LoL zu spielen, möchte er noch eine letzte Herausforderung beenden. Seit mehreren Jahren spielt NoWay auf verschiedenen Servern der Welt, um auf jedem von ihnen den höchsten Rang von LoL (Challenger) zu erreichen.

Zuletzt konnte er den chinesischen Superserver bezwingen, welcher der elfte Server war. Aktuell spielt NoWay in der Region Ozeanien und ist dort zurzeit Grandmaster, der Rang vor Challenger. NoWay selbst gibt sich noch ungefähr ein oder eineinhalb Jahre, um diese Challenge zu schaffen.

Durch Sauercrowd und WoW merkte NoWay, was ihm neben LoL fehlt

Was haben Sauercrowd und WoW für Auswirkungen auf NoWay? Laut NoWay gibt es viele richtig gute Spiele abseits von LoL, die er gerne spielen und kennenlernen würde. Beim WoW-Event habe er gemerkt, wie viel Spaß er am Erkunden habe, und möchte auch gerne neue Spiele erleben.

Was möchte er statt LoL streamen? NoWay hat, laut twitchtracker.com, 90 % seiner Twitch-Karriere LoL gestreamt. Das sind stolze 21.552 Stunden (Stand: 10. Februar 2026, um 11:00 Uhr).

Er möchte, nachdem er seine Challenge beendet hat, zum „Variety-Streamer“ werden. „Variety“ heißt zu Deutsch „Vielfalt“, und für NoWay heißt es, dass er alles Mögliche streamen möchte, worauf er gerade Lust hat. Eine konkrete Projektidee nannte er sogar auch: Er habe Lust auf eine Speedrun-Challenge in Minecraft.

Für NoWay sei dieser neue Weg wie ein Ruhestand. Er gehe davon aus, dass seine Zuschauerzahlen deutlich einbrechen werden, macht sich jedoch keine Sorgen um finanzielle Nöte. Laut ihm habe er einige Rücklagen, müsse jedoch weiterhin etwas Geld verdienen.

Dass einige Streamer gutes Geld bekommen und viel Steuern zahlen müssen, ist nicht neu. Auch NoWay wurde von einer hohen Zahlung erwischt, weil er nicht den Steuer-Cheatcode der Twitch-Streamer nutzte: NoWay muss 800.000 Euro in einem Monat zahlen, weil er nicht den Steuer-Cheatcode der Twitch-Streamer nutzt

Quelle(n): youtube.com
