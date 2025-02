LoL: Support und ADC beleidigen sich ein ganzes Match lang, heiraten 6 Jahre später

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Habt ihr schon mal Freunde oder sogar den Partner bei League of Legends kennengelernt? Schreibt uns eure Erfahrungen gerne in die Kommentare. Solche gelegentlichen Geschichten sind ein guter Kontrast zur aktuellen Lage in LoL. Viele Spieler kritisieren das Spiel aktuell: Mit einer Änderung in LoL verprellt Riot seine treusten Spieler – Sagt jetzt: Die Änderung ist notwendig, weil Spieler zu wenig Geld ausgeben

Wie traf sich das Paar? In einem aktuellen Reddit-Thread erzählt Jupit42, dass sie bald heiraten werde, und zwar ihren League-Partner . In Season 9 sollen sie sich getroffen haben, während er mit einem Smurf-Account als ADC spielte und sie als Support. Anfangs haben sie sich sogar auf lustige Art und Weise im Spiel beleidigt.

Ein Bug in LoL sperrt Spieler teilweise 7 Stunden in ein einziges Match ein, weil sie nicht weiterspielen können

Dass es nicht immer so aussehen muss, zeigt ein aktueller Reddit-Thread, in dem jemand berichtet, dass man bald jemanden heirate, den man vor knapp 6 Jahren im Spiel kennengelernt hat. Die Community zeigt sich unter den Kommentaren von einer ungewohnt positiven Seite.

Was hat League of Legends für einen Ruf? LoL hat selbst unter den MOBAs einen schwierigen Ruf, den auch viele Spieler bestätigen würden. Die Community wird oft als toxisch und unfreundlich beschrieben, das zeigt sich gerne mal im Chat. Viele berichten sogar, man spielt besser, wenn man den Chat und die Pings ausstellt.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to