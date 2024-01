Ein Spieler in Lol hat plötzlich Spaß und Erfolg statt Frust und Ärger, weil er eine Sache anders macht

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Am Ende seines Posts stellt er fest, dass League of Legends ohne Chat für ihn eine viel bessere Erfahrung sei, sowohl im Gameplay als auch für den eigenen Spaß. Er könne es allen nur empfehlen.

Der User Mahazzel postete auf Reddit seine Erfahrung, 6 Monate komplett ohne den Ingame-Chat zu spielen. Direkt in der Überschrift des Posts wird deutlich, wie positiv es für ihn war. Er erreichte so laut eigenen Aussagen 1000 LP und das wohl Wichtigste, mehr Spaß am Spiel.

League of Legends ist für seine toxische Community bekannt, und Riot versucht seit Jahren, das Problem anzugehen. Ein Spieler auf Reddit hat für 6 Monate den Chat in LoL komplett ausgestellt und kann nur Positives berichten. Er hatte plötzlich mehr Erfolg und auch mehr Spaß im Spiel.

