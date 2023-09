LoL überlegt sich neue Strafe gegen toxische Spieler – Sperrt sie einfach aus dem beliebtesten Modus aus

Mit dem kommenden Patch 13.19 bringt League of Legends eine große Änderung mit sich. Wer sich im Spiel danebenbenimmt, bekommt eine neue Strafe. Spieler werden aus Ranglisten-Matches ausgeschlossen, müssen die Zeit aber im Spiel aktiv absitzen.

Wie sieht diese neue Strafe aus? Laut dem LoL-Dev-Team werden Spieler, die sich toxisch verhalten, künftig für eine bestimmte Anzahl von Matches aus der Rangliste ausgeschlossen. Das heißt: Wer bestraft wird, muss zuerst normale Runden, ARAMs oder die rotierenden Game-Modes spielen, um wieder in die Rangliste zu dürfen.

Betroffen sind davon:

Das Verlassen eines Matches

AFK

Absichtliches Feeden

Trollen im Match

Schlechtes Verhalten im Chat

Toxische Spieler werden also künftig nicht nur auf Zeit ausgeschlossen. Die Strafen zuvor waren für viele eher harmlos, weil sie einfach auf einen anderen Account gewechselt sind oder League einige Tage oder Wochen ignoriert haben. Als sie dann zurückkamen, ging alles wie gewohnt weiter.

Das neue System tut tatsächlich weh, denn viele Spieler zocken fast ausschließlich Ranglisten-Matches, weil diese eine besonders kompetitive Note haben und meist am fairsten ausbalanciert sind. Um aber wieder spielen zu dürfen, müssen sie sich erst in qualitativ schlechteren Matches benehmen. Denn wer weiter toxisch ist, wird auch weiterhin von Ranglisten-Matches ausgeschlossen.

Wann kommt diese Änderung? Der neue Patch 13.19 soll am Mittwoch, dem 27. September, erscheinen. Er wird gleichzeitig auch der Patch, auf den bei der Weltmeisterschaft gespielt wird – von vielleicht kleinen Hotfixes für Briar abgesehen.

Keine automatischen Perma-Bans, aber immerhin eine Reaktion

Wie kommt das an? Erst in dieser Woche hatten wir darüber berichtet, dass toxische Spieler und Trolle nicht automatisch permanent gesperrt werden können, weil das System auch Unschuldige treffen könnte. Ein Entwickler erklärte, dass schlechtes Verhalten aber trotzdem ein Grund für harte Sperren sei.

Nun hat man sich bei Riot anscheinend diesen Zwischenschritt überlegt.

Wie kommt das an? Grundsätzlich gut, wobei es auch einzelne Bedenken gibt. So schreibt ein Nutzer auf Twitter, dass die betroffenen Spieler hoffentlich die Matches gewinnen und nicht nur an ihnen teilnehmen müssen. Andernfalls könnten sie diese wieder ruinieren oder zumindest sich wenig Mühe geben, um dann wieder in der Rangliste spielen zu dürfen.

Andere fürchten, dass durch die Änderung mehr Toxizität in die Matches außerhalb der Rangliste fallen könnte. Das könnte das Spiel für Casuals ruinieren, die gerne mal ein Normal oder ein ARAM spielen wollen. Außerdem wird das die Problematik von toxischen Spielern in normalen Matches nicht lösen, was ebenfalls kritisch gesehen wird.

Insgesamt gibt es aber Lob für die Änderung, denn Spieler mit schlechtem Benehmen sollten in den Ranked-Matches keinen Platz haben. Wer sich wiederum zu oft danebenbenimmt, sollte permanent aus dem Spiel gesperrt werden, fordern einige.

Wie seht ihr diese Änderung? Wird sie wirklich helfen oder eher die Casual-Seite von LoL beeinträchtigen? Schreibt es gerne in die Kommentare.

