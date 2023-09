LoL-Spieler fordern nach Debakel mit neuem Champion: „Sperrt sie alle für mindestens eine Woche“

Am 13. September wurde der neuste Champion in League of Legends veröffentlicht. Doch Briar liegt einen sehr schwachen Start hin. Einige Spieler beschweren sich darüber, dass Spieler ohne Erfahrung Briar direkt im Ranked ausgepackt haben. Das würde den Spielspaß enorm schädigen. Sie fordern eine Sperre für neue Champs.

Was ist das Problem mit Briar? Der neue Champion hat knapp eine Woche nach dem Release und sogar nach einem Notfall-Buff noch immer eine richtig miserable Winrate (via u.gg):

Sie schafft es gerade mal in 43,90 % aller Ranked-Matches zu gewinnen. Das ist der letzte Platz aller 165 Champions in ihrer angestammten Position.

Nur Naafiri im Jungle (41,90 %) und Briar selbst auf der Toplane (38,35 %) kommen auf noch schlechtere Werte.

Dabei hat Riot Games ihre Lebenspunkte erhöht und den Cooldown ihrer “E” schon reduziert. Das hat die Winrate aber nur minimal angehoben.

Warum ist ihre Winrate so schlecht? Da spielen mehrere Faktoren hinein. Viele Spieler haben einfach noch nicht genug Übung mit dem neuen Champion. Ihr Blutrausch-Modus ist zwar stark, aber wenn man ihn nicht deaktivieren kann, läuft man Gefahr, schnell zu sterben. Timing und die richtigen Entscheidungen sind bei ihr besonders wichtig.

Zudem scheint sie insgesamt von der Balance her noch zu schlecht zu sein.

Doch genau deswegen fordern jetzt viele Spieler, dass neue Champions in Ranglisten-Matches erstmal gesperrt werden. Denn weil Erfahrung und Balance oftmals fehlen, führt das zu miserablen Erfahrungen und Frust im Ranked.

Wenn ihr sie nicht bestraft, dann helft uns wenigstens

Was sagen die Spieler? Der Reddit-Nutzer LightningINF hat einen Thread erstellt, in dem er folgenden Wunsch äußert: „Sperrt neue Champions mindestens eine Woche aus Ranglisten-Matches aus.“

Er berichtet davon, dass in seinem Match ein Spieler Briar für die Mitte gewählt hat, direkt nach dem Release des Champions, etwa im Platin/Emerald-Ranking. Der Spieler verlor die Lane mit 0 Kills und 9 Toden und kam gerade mal auf 30 CS in 20 Minuten. Er sei sogar mit dem Blutrausch stumpf unter den Turm gerannt und so gestorben.

Eigentlich wünscht er sich, dass solche Spieler bestraft werden. Aber er glaubt nicht, dass Riot Games das tun wird. Deshalb hat er zwei weitere Wünsche an die Entwickler:

Sie [Riot] sollten zumindest nicht zulassen, dass ein Champ, mit dem die Leute nicht vertraut sind, direkt nach seiner Veröffentlichung verwendet wird. Ich würde sogar noch weitergehen. Stellt es so ein, dass die Spieler eine bestimmte Anzahl von Matches ohne Rangliste spielen müssen, um einen neu hinzugefügten Champion im Ranked spielen zu können. Dies könnte auch als Lösung für Smurfs funktionieren. Stellt euch vor, der Smurf erstellt einen neuen Account und kann nicht mit den Champions spielen, mit denen er aufsteigen möchte, bis er 10-15 Spiele mit jedem Champion abgeschlossen hat.

Wie kommen die Vorschläge an? Der Thread kam auf über 1.000 Upvotes und bekam über 650 Kommentare. Viele verstehen die Wünsche LightningINF und würden sich zumindest den temporären Bann zu Release wünschen. Allerdings gibt es nicht nur Zustimmung.

Einige weisen etwa darauf hin, dass es Spieler gibt, die nur Ranked-Matches spielen und für die Normals keine Anreize bieten. Auch können sich einige nicht vorstellen, dass Master- oder Challenger-Spieler plötzlich in ein normales Match gehen müssen und dort auf Spieler im ganz unteren Niveau treffen. Das würde beiden Seiten auch den Spielspaß ruinieren.

Der Nutzer TheXavierIngram erklärt zudem, dass Ranked-Matches sehr wichtige Daten liefern, um den neuen Champion zu balancen. Normale Matches würden das aufgrund der teilweise unausgeglichenen Stärken der Spieler nicht.

Die Spieler zu zwingen, neue Champions zuerst im normalen Modus auszuprobieren, scheint also nicht die Lösung zu sein. Besser scheint es, Briar in jedem Match manuell zu sperren, wenn man nicht mit oder gegen sie spielen möchte.

Was sagt ihr zu diesem Problem? Was wäre eure favorisierte Lösung? Oder habt ihr noch andere Vorschläge?

Champions müssen übrigens nicht beliebt oder stark sein, wenn man sie selbst perfekt beherrscht: LoL: Spieler erklärt, wie er mit einem der unbeliebtesten Champions in die Top 0,5 % von Europa kam.