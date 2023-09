LoL: Neuer Champion legt einen der schwächsten Starts aller Zeiten hin, Riot reagiert mit Notfall-Buff

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Was sagen die Statistiken? Briar hat aktuell die niedrigste Winrate aller Champions in allen Rängen, mit lediglich 33,38% (Stand: 15.09.23). Hinzu kommt, dass sie aufgrund häufiger Bans auch eine geringe Pickrate aufweist.

Es ist nicht das erste Mal, dass ein frisch veröffentlichter Champion aufgrund einer schlechten Leistung einen Hotfix-Buff erhält. Wir erinnern uns beispielsweise an K’Sante zurück, der in den ersten Wochen ebenfalls schwach startete. Trotzdem wurde K’Sante in Händen von Könnern zum starken Meta-Pick.

Am 13. September betrat der neue Champion die Kluft. Doch ihre Ankunft verlief keineswegs wie geplant, denn sie kämpfte von Anfang an mit einer Winrate, die zu den niedrigsten aller Zeiten zum Start eines Champions gehört. Diese prekäre Lage zwang Riot Games dazu, rasch zu handeln und einen Notfall-Buff für Briar einzuführen.

Der neueste Champion Briar von League of Legends legte einen der schlechtesten Starts aller Zeiten hin, konkurrierte bei den schlechten Sieges-Raten sogar mit Syndra. Riot reagiert nun mit einem Notfall-Buff. MeinMMO verrät euch, was dahinter steckt.

