LoL: Warum Riot Games auch die Spielmodi rausschmeißt, die euch gefallen

Viele Spieler wünschen sich, dass der beliebte Arena-Modus in League of Legends dauerhaft bleibt. Riot Games hat jedoch den Spielmodus vorerst rausgeschmissen und erklärt, warum sie Spielmodi entfernen.

Um was geht es? Riot Games hat im Laufe der Jahre eine Vielzahl von neuen Spielmodi in LoL eingeführt. Darunter: Urf, Einer für Alle, Hexa-Kill, Nexus-Belagerung, Aufstieg und mehr. Die Spielmodi kommen immer mal wieder in einem rotierenden Verlauf zurück ins Game – bleiben aber nie dauerhaft.

In diesem Sommer kam ein neuer Spielmodus ins Game: Arena. In diesem Modus treten vier Zweier-Teams im chaotischen 2v2-Gefechten gegeneinander an, wobei sich der Spielstil alle paar Runden durch coole Augmentierungen verändert. Am Ende siegt nur ein Team.

Der Arena-Modus war beliebt unter den Spielern, doch wurde von Riot Games kürzlich rausgeschmissen. Im Dezember soll der Modus erneut zurückkehren.

Doch warum bleiben beliebte Spielmodi nicht dauerhaft im Spiel? Der Spieleproduzent bei Riot Games hat dazu nun eine Erklärung abgegeben: Es steckt eine Methode dahinter.

Dieser LoL-Trailer wurde in der Community nicht besonders gut aufgenommen:

Riot Games will Spielmodi mit Optimierungen zurückbringen

Was wurde gesagt? Der bei Riot Games beschäftigte Entwickler Eduardo Cortejoso hat nun in einem Gespräch mit Polygon die Gründe für das Entfernen beliebter Spielmodi bekannt gegeben.

Cortejoso erklärte, dass die Entscheidung, ob ein Spielmodus dauerhaft bleibe, in der Vergangenheit oft anhand von Spielstunden oder Käufen pro Konto getroffen wurde.

In Bezug auf den Arena-Modus sagte er:

Was Arena angeht, insbesondere weil LoL zu Beginn des Jahres eine schwierige Phase durchlebte, wollten wir dies wirklich als Gelegenheit nutzen. Unser Ziel bestand darin, das Vertrauen der Spieler wiederzugewinnen. Eduardo Cortejoso

Arena war Teil eines größeren Plans, nachdem Riot zuvor ihren enttäuschenden jährlichen Cinematic veröffentlicht hatte und die Spieler besorgt waren, dass das Spiel stagnierte.

Riot Games hatte mit einigen Herausforderungen zu kämpfen. Die Balance-Änderungen, die von einigen Spielern nicht besonders gut aufgenommen wurden, führten zu hitzigen Diskussionen – ebenso der unbezahlbare Jhin-Skin.

Darüber hinaus: Die Entwickler, die an vielen der vorherigen Spielmodi gearbeitet haben, seien inzwischen entweder von Riot weggegangen oder haben sich anderen Riot-Teams (zum Beispiel: Teamfight Tactics) angeschlossen.

Aus diesem Grund strebte das League-Team bei der Einführung von Arena an, einen Spielmodi zu entwickeln, den sie bis zur Rückkehr weiterentwickeln können. Die „nächste“ Arena soll also einige Optimierungen und neue Elemente bieten, die Spieler begeistern sollen.

Dazu betont Eduardo Cortejoso:

Wir lenken unsere Aufmerksamkeit bei der Entwicklung von Spielmodi verstärkt auf die Erforschung von Spielergruppen, die bisher weniger berücksichtigt wurden, sowie auf die Erfüllung bisher unerfüllter Erwartungen und Motivationen. Deshalb haben wir mit Arena etwas Neues geschaffen, bei dem wir gezielt auf einen kürzeren Spielzeitrahmen abzielen und das durch das Augment-System stärker zufallsbasiert ist. Eduardo Cortejoso

Riot hofft, trotz des risikoreicheren Ansatzes, eine breitere Palette von Spielererlebnissen zu erschaffen. Sie haben die Absicht, die Entwicklung von Spielmodi in den kommenden Jahren fortzusetzen.

Cortejoso sagt, dass sie davon ausgehen, die Entwicklungsprozesse einfacher gestalten zu können und in den kommenden Jahren viel dazu zu lernen. Daher könnten die Spieler mehr Innovationen vom „League of Legends“-Team erwarten, insbesondere im Bereich der Spielmodi.

LoL: „Der einzige Weg, die Liga zu retten“ – 2 deutsche Twitch-Streamer co-streamen das Finale der LEC