LoL: „Der einzige Weg, die Liga zu retten“ – 2 deutsche Twitch-Streamer co-streamen das Finale der LEC

LEC Matches in League of Legends zu co-streamen ist immer so eine Sache. In der LEC und auch anderen Bereichen ist das gleichzeitige Streamen nicht gern gesehen, und man muss es aus offizieller Seite erlaubt bekommen. 2 der größten deutschen LoL-Streamer dürfen nun aber das LEC-Finale streamen.

Um wen geht es? Wie der offizielle LEC-Twitter-Account gepostet hat, darf Frederik NoWay Hinteregger am 9. und 10. September das Finale der LEC streamen. Die LEC ist die größte europäische Profi-Liga in League of Legends. Als Special Guest wurde Niklot Tolkin Stüber angekündigt, der mit NoWay im Stream dabeisein wird.

Die beiden Streamer sind bekannte Größen der deutschen LoL-Szene.

NoWay ist als NoWay4u_Sir der größte deutsche LoL-Streamer (via. TwitchMetrics)

Tolkin ist auf Platz 5

Beide gehören auch zum Streamer-Team NNO, die große Zuschauerzahlen erreichen konnten

Der einzige Weg, die Liga zu retten

In den Kommentaren zum offiziellen LEC-Post reagieren die User positiv auf die Ankündigung.

Tulpar Gaming Notebook: Let´s go @TolkinLoL! Aber bitte im Gandalf (oder Seraphine) Cosplay

Express: Co-Streams sind der einzige Weg, die Liga zu retten. Ich bin froh, dass sie diesen Weg gehen

Daniel: Massiv W

Wann kann ich den Stream gucken? Am 9. und 10. September gegen 18 Uhr wird man beide Spiele auch auf NoWays-Twitch-Channel anschauen können. Am Samstag spielt Fnatic gegen MAD Lions um den Platz, im Finale am Sonntag. Der Gewinner am Samstag trifft dann im Finale gegen G2 Esports an.

Die Qualifikation für die Worlds sieht für Europa aber nicht gut aus:

LoL: Europa und USA kämpfen um letzten freien Platz bei Worlds 2023 – Für uns sieht’s schlecht aus

Ob in Deutschland oder andern Ländern noch mehr CO-Streamer hinzukommen, ist noch nicht bekannt. Dass auch große Streamer jetzt die Matches streamen dürfen, sorgt aber wahrscheinlich für eine größere Zuschauerzahl.

In Korea sieht man in den Worlds auf der Midlane oft dieselben Gesichter:

LoL: Südkorea schickt seit 2019 fast immer dieselben 4 Midlaner zu den Worlds