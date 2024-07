Die erste Profi-Spielerin in LoL wurde nur 24 Jahre alt – Wer war Remilia?

Remilia war die erste Frau, die es geschafft, in der professionellen Szene des Mobas League of Legends Fuß zu fassen. Sie galt als herausragende Support-Spielerin mit dem Spitznamen Thresh-Queen . Im Alter von 24 Jahren starb sie in Las Vegas.

Wer war Remilia? Maria Remilia Creveling betrat die professionellen LoL-Szene 2013 mit der Season 3 und begann ihre Reise als Support-Spielerin für Curse Academy. Nach ein paar Jahren und dem Durchlaufen einiger Teams (darunter Dragon Knights und Roar) fand sie 2015 ihren Platz bei Misfits, das später in Renegades umbenannt wurde.

Hier machte sie sich besonders als Meisterin der Support-Champions Thresh und Morgana einen Namen. Sie trug den Spitznamen Thresh-Queen.

Remilia schrieb Geschichte als erste Spielerin in der LCS

2016 gelang Remilia etwas, das niemand zuvor erreicht hatte: Sie wurde die erste Frau, die in der nordamerikanischen Profi-Liga LCS spielte. Die Renegades starteten die Spring-Saison der LCS 2016 mit einem Sieg gegen Team Liquid, doch danach folgte eine Reihe von Niederlagen.

Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Anzeige von YouTube Inhalten widerrufen Hier könnt ihr Remilias Skills als Supporterin sehen.

Remilia war nicht nur die erste Frau, sondern auch die erste trans-Frau, die in der LCS spielte – was sie in den Fokus von Kritik und Hass brachte. Nach nur einem Monat zog sich Remilia aufgrund von Druck auf der Bühne und Belästigungen im Internet aus dem Team zurück. Sie führte Angstzustände, Stress und Probleme mit ihrem Selbstbewusstsein als Gründe für ihren Rückzug an.

In den Jahren nach ihrem Rückzug spielte sie für das lateinamerikanische Team Kaos Latin Gamers und war Ersatzspielerin für das LCS-Team FlyQuest. Sie entschied sich schließlich, ihre Profi-Karriere zu beenden und als Twitch-Streamerin weiterzumachen. Dort konnte sie sich eine Fangemeinde aufbauen und erreichte fast 95.000 Follower. Sie nahm an Turnieren Twitch Rivals teil und war im Team von imaqtpie.

Was ist zu ihrem Tod bekannt? Am 27. Dezember 2019 erreichte die E-Sport-Szene die traurige Nachricht, dass Remilia im Schlaf verstorben war. Ihr Freund und Vertrauter Richard Lewis gab das auf Twitter bekannt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Er betonte, dass Maria sich gewünscht hätte, dass keine großen Trauerreden gehalten werden. Sie wollte nie im Rampenlicht stehen. Ihr Fehlen wird eine Leere hinterlassen, die nie gefüllt werden kann .

Wen dunkle Gedanken plagen, der kann sich unter den Telefonnummern 0800/111 0 111 und 0800/11 0 22 an die Telefonseelsorge wenden – das ist bundesweit und kostenfrei.

Der Journalist Richard Lewis und die ehemalige Spielerin Remilia wurden Freunde, nachdem sie 2016 den Skandal um Renegades öffentlich gemacht hatten.

Remilia wurde, wie Summoners-Inn berichtet, vom Team-Besitzer Chris Badawi aufgrund ihrer Geschlechtsanpassung unter Druck gesetzt und als Attraktion genutzt. Dies führte dazu, dass Renegades im Mai 2016 aus der LCS verbannt wurde und Badawi seinen Posten verlor.

Auf reddit findet sich noch die deutsche Übersetzung eines Twitter-Posts von Remilia, in dem sie ihre Leidensgeschichte und den Konflikt mit Badawi schilderte:

Badawi hatte sie mit dem Versprechen, eine Operation zu bezahlen, zu seinem Team gelockt

Doch diese Operation wurde lange hinausgezögert, fand schließlich in Thailand statt und wurde verpfuscht

Seitdem nahm sie eine Vielzahl von Medikamenten

Ihr Mut, ihre Leidenschaft und ihr Talent haben viele inspiriert und werden lange in Erinnerung bleiben. Remilia war eine Pionierin in einer von Männern dominierten Szene. Ihr Einzug in die LCS war ein symbolischer Sieg für Frauen im E-Sport und ihr Vermächtnis bleibt ein bedeutendes Kapitel in der Geschichte von League of Legends.