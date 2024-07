Ein Champion in LoL nervt die Spieler, dominiert 4 von 5 Positionen, ist super leicht zu spielen

In League of Legends gibt es immer mal Champions, die die Community nerven, weil sie super stark sind, man sie in jedem Spiel sieht, oder weil man den Champion einfach unfair findet. Aktuell ist das Objekt des Hasses der Champion Brand, der unglaublich gut performt.

Wie gut ist Brand aktuell? Brand ist ein Champion, der schon seit 2011 im Spiel ist und hauptsächlich als Support gespielt wurde. Seit einer gewissen Zeit wird er aber außer auf der Toplane quasi überall gespielt und das sogar erfolgreich.

Schaut man sich auf U.GG die aktuellen Statistiken für alle Ränge an, dann performt Brand ziemlich gut.

Brand im Jungle hat eine Win-Rate von 51, 5 %

Brand auf der Midlane hat eine Winrate von 52,11 %

Brand als Botlane hat eine Winrate von 53,58 %

Brand als Support hat eine Winrate von 50, 86 %

Brand als Toplaner hat 49, 55 %

Hierbei fällt vor allem der unglaublich hohe Wert als APC auf, der ihn von der Winrate her zum besten Botlaner im Spiel macht. Interessanterweise ist die Support-Rolle mit 50,86 % seine zweitschlechteste nach der Toplane.

Spieler haben die Schnauze voll

Warum ist Brand so stark? Ein großer Aspekt für seinen Erfolg ist sein simples Spieldesign. Seine Fähigkeiten sind außer der Q-Fähigkeit ziemlich leicht zu treffen und seine passive Fähigkeit sorgt im Jungle für leichten Clear und im Kampf für enorm viel Schaden. Seine Ultimate ist in jedem Teamfight nützlich und hilft auch, die passive Fähigkeit zu aktivieren. Auch die Synergie mit dem Item Blackfire Torch ist richtig gut und funktioniert auf allen Lanes.

Die Community auf reddit hat mittlerweile keine Lust mehr, Brand in jedem Match sehen zu müssen.

Petudie: Nichts kotzt mich mehr an, als der verdammte Brand

SCYZERZ: Wir können über 100 Dinge reden, aber die Realität ist nur eines: Im Moment ist Brand GIGA OP und gleichzeitig VERDAMMT EASY. Nicht mehr und nicht weniger.

Tall_Hunter8617: Brand ist absolut gebrochen, seine Hitboxen sind viel größer, als sie scheinen, der Schaden, den er anrichtet, ist wahnsinnig und er kann Fertigkeiten spammen, ohne dass ihm das Mana ausgeht

Viele sehen nicht unbedingt die Fähigkeiten selbst als Problem, sondern die Synergie mit Items wie Rylais Crystal Scepter oder Liandry’s Anguish.

Wird sich daran etwas ändern? Dass Brand bald generft wird, ist sehr wahrscheinlich. Im letzten Patch wurde er schon abgeschwächt, und dadurch, dass er immer noch so gut ist, kann man davon ausgehen, dass mehr Nerfs folgen werden. Neben Brand stören die Community auch Soft-Inter, um die sich Riot kümmern will. Was genau darunter fällt, findet ihr hier: Lol: Schlechte Spieler fürchten, gebannt zu werden – Jetzt klärt Riot auf, wer wirklich Angst haben muss.