LoL: Team wurde 2022 Meister – Aber seitdem lief es so mies, dass sie jetzt angeblich ihren Spot in der Liga verkaufen

In der europäischen Liga von League of Legends ist der Summer Split schon seit Ende Juni vorbei und für ein Team sah es schon lange nicht mehr gut aus: Rogue. Angeblich verkaufen sie ihren LEC-Spot.

Um welches Team geht es? Das europäische Team Rogue spielt seit 2019 in der LEC mit. Anfänglich lief es für das Team eher mäßig. 2022 konnten sie aber 3:0 im Finale gegen das Team G2 in den Summer-Split-Playoffs gewinnen und waren somit LEC-Meister. 2021,2022 und 2023 haben sie auch an den Worlds teilgenommen. Dort hatten sie aber keine nennenswerten Erfolge.

2022 fusionierte Rogue mit dem spanischen Team KOI. Ende 2023 wurde die Fusion aber wieder rückgängig gemacht – Nach 2022 lief es nicht gut. Die letzten drei Saisons schaffte es das Team in der LEC zweimal nur auf den vorletzten Platz, im aktuellsten Split wurden sie sogar Letzter. Jetzt plant das Team angeblich ihren LEC-Spot zu verkaufen. (via Leaguepedia)

In Deutschland geht es für das Team von HandOfBlood endlich bergauf:

Es gibt wohl auch schon Interessenten

Was für Gerüchte sind das? Nach der Trennung mit KOI blieben der Mutterfirma von Rogue, Infinite Reality, vier Teams. Mittlerweile haben sie aber ihr Rocket-League-Team und ihr Rainbow-Six-Team abgegeben.

Sheep Esports hat von mehreren Quellen nun die Information erhalten, dass Rogue überlegt, auch den LEC-Spot zu verkaufen. Genaue Angaben zu den Quellen macht Sheep Esports nicht, sie sprechen von internen Quellen .

Wer ist Sheep Esports? Die Seite wird geleitet vom ehemaligen investigativen Journalisten Brieuc Seeger, der seit Jahren über die LEC-Szene berichtet und schon in der Vergangenheit mehrfach mit seinen Leaks richtig lag. Unter anderem hier: LoL: Ehemalige ADC-Legende von Fnatic wechselt zu T1, deutscher Streamer sagt, es sei ein „Marketing-Move“

Wer ist im Rennen für den Spot? Einen ersten Kandidaten für den Spot ist wohl Team Falcon. Team Falcon ist eine saudi-arabische Organisation, die schon 2022 versucht hat, den LEC-Sport von Astralis zu ergattern. Dieser Spot ging dann aber 2023 an Karmine Corp. Nach der Trennung von KOI soll Team Falcon schon versucht haben, einen Deal mit Infinite Reality zu machen. Aktuell sollen laut Sheep Esports die beiden Teams wieder Verhandlungen führen.

Auch andere Teams sollen angeblich schon Interesse zeigen.

Grundsätzlich scheint es am Geld aber nicht zu liegen. So hat Infinite Reality eine Tech-Firma für 450 Millionen Dollar gekauft und Rogue schloss letztes Jahr einen Deal mit dem Midlaner Larssen, der bis 2027 geht. Team Falcon in der LEC würde von vielen Zuschauern wahrscheinlich negativ gesehen werden, den auch das große Turnier aus Saudi-Arabien konnte weniger Zuschauer anlocken als andere Turniere: LoL: 40 der besten Spieler der Welt kämpfen in einem Turnier um ein hohes Preisgeld – Doch kaum wer kriegt’s mit