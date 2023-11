LoL: Ehemalige ADC-Legende von Fnatic wechselt zu T1, deutscher Streamer sagt, es sei ein „Marketing-Move“

Rekkles war über Jahre eines der größten ADC-Talente in League of Legends. Laut einem Leak wird er nun als Supporter dem T1 Esports Academy Team beitreten. Twitch-Streamer Tolkin sagt dazu, dass es ein Marketing-Move sei. MeinMMO verrät euch, was dahinter steckt.

Die ADC-Legende Carl Martin Erik Rekkles Larsson, eine der größten Persönlichkeiten der europäischen LoL-Szene, plant 2024 seine Rückkehr in die Profiszene von League of Legends, doch diesmal nicht in Europa – sondern in Korea.

Laut einem Leak von Sheep Esports wird Rekkles dem T1 Esports Academy Team beitreten und in der kommenden Season in der LCK Challengers League spielen – und das als Support, eine Rolle, die er intensiv trainiert hat.

Wer ist Rekkles? Mit einer beeindruckenden Laufbahn von über 10 Jahren als Profi-Spieler in League of Legends wurde Rekkles zu einer ADC-Legende. Er spielte eine Schlüsselrolle für Fnatic und trug maßgeblich zum Erfolg des Teams bei. Insbesondere im Jahr 2018 stand er mit Fnatic im Finale der League of Legends Worlds.

Eine bemerkenswerte Wendung in Rekkles Karriere erfolgte dieses Jahr, als er die Entscheidung traf, Fnatic zu verlassen und von der ADC-Position auf die Support-Position zu wechseln. Diese Umstellung warf jedoch Herausforderungen auf, und Rekkles stand bisher ohne Team da.

Nun äußerte sich Twitch-Streamer, Toplaner und Caster Tolkin zu dem Leak. Er ist der Meinung, dass sein Schritt zu T1 primär ein Marketing Move sei.

Von der ADC-Legende zum Supporter bei T1

Was genau sagt Tolkin? In einem kürzlich veröffentlichten YouTube-Video äußerte der League of Legends Twitch-Streamer und Caster seine Meinung zu Rekkles Wechsel zu T1 und seinem neuen Rollenfokus. Er bezeichnet den Schritt als wild und hebt hervor, dass Rekkles laut verbal agreement als Esports Academy Support zu T1 kommt, nicht jedoch als Main Support. Er wird also nicht etwa Keria ersetzen.

Dazu sagt er in seinem YouTube-Video:

Rekkles ranzuziehen ist auf jeden Fall insane, weil Rekkles eines der größten Gesichter aller Zeiten des europäischen Esports war. […] Ein Talent, das in sehr frühen Jahren bereits auf höchstem Level spielen durfte und teilweise zu jung war, um auf der großen Bühne spielen zu dürfen. […] Tolkin via YouTube

Tolkin sieht den Wechsel eher als Marketing Move und Karrierezug . Er vermutet, dass die LCK Challengers League nächstes Jahr aufgrund von Rekkles Beteiligung mehr Aufmerksamkeit erhalten werde. Zudem betont er, dass Rekkles als Support möglicherweise nicht die gleiche Überraschung auslösen könne, aber dass der Schritt dennoch für Interesse sorgen werde.

Tolkin hob hervor, dass Rekkles nicht gegen die beste Competition der Region spielen wird und weist daraufhin, dass Rekkles mit 27 Jahren nicht mehr zu den jungen Talenten gehöre, die im zarten Alter von 17 gescoutet werden und irgendwann ins Main-Lineup aufsteigen.

Es handelt sich bei den Informationen um einen Leak und ist damit noch nicht offiziell bestätigt worden. Unabhängig davon, ob Rekkles alle überraschen wird oder nicht, steht fest, dass sein Wechsel zu T1 Esports Academy die Esports-Community weiterhin in Atem halten wird.

Es bleibt abzuwarten, wie Rekkles seine Rolle als Support in einem neuen Team und in einer neuen Region ausfüllen wird, und ob dieser ungewöhnliche Schritt letztendlich zu weiteren Erfolgen in seiner beeindruckenden Karriere führen wird.

