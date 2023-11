LoL Worlds: Nach Jahren des Scheiterns werden T1 und Faker dominant Weltmeister

Die League of Legends Worlds 2023 sind vorbei. Heute, am 19. November, fand das Finale in Südkorea statt und T1 holt sich einen klaren Sieg gegen WBG. Faker ist nach 2013, 2015 und 2016 zum vierten Mal Weltmeister gewonnen, nachdem er jahrelang scheiterte. MeinMMO verrät euch, welche Highlights es gab.

Diese zwei Teams spielten im Finale: Heute spielte das chinesische Team Weibo Gaming (WBG) gegen das koreanische Super-Team T1 um den Weltmeister Titel – T1 gewann mit 3:0.

Zuvor siegte Weibo Gaming knapp mit 3:2 gegen Bilibili Gaming (BLG). Der Toplaner TheShy, der zuvor für Invictus Gaming spielte, konnte im Jahr 2018 im Finale einen klaren 3:0-Sieg gegen Fnatic erringen. Dies markierte einen historischen Moment für den LoL-Esport, da es das erste Mal war, dass ein chinesisches Team, die LoL Worlds für sich entschied.

T1, das koreanische Meisterteam, zeichnet sich besonders durch seinen legendären Midlaner aus – den untötbaren Dämonenkönig Faker, der bereits im Halbfinale 2023 mit seinen Plays glänzte. Neben dem starken ADC Gumayusi ragt besonders der Supporter Keria bei T1 heraus, der als einziger Spieler bei den Worlds 2023 eine zweistellige KDA vorweisen konnte.

Wir verraten euch, welche Highlights es im letzten Game gab.

T1 gewinnt klar mit 3:0 das Finale gegen WBG- So lief das letzte Spiel

Welche Champions wurden im 3. Match gespielt?

T1:

Xayah (Gumayusi)

Rakan (Keria)

Akali (Faker)

Lee Sin (Oner)

Aatrox (Zeus)

WBG:

Azir (Xiaohui)

Varus (Light)

Bard (Crisp)

Bel’Veth (Weiwei)

Kennen (TheShy)

Was waren die Highlights im letzten Game? Das Spiel begann mit einem First Blood auf der Toplane für Lee Sin (Oner), als er erfolgreich einen Gank gegen den gegnerischen Toplaner Kennen (TheShy) durchführte.

Hier könnt ihr das First Blood sehen:

Kurz darauf erfolgte ein Gank von WBG Weiwei (Bel’Veth) auf der Botlane, unterstützt durch Bards Portal. Rakan (Keria) warf die beiden direkt mit seinem W hoch, jedoch schaffte er es nicht mehr, sich selbst zu retten, und wurde besiegt. Auch danach dominierte Bel’Veth weiterhin im Early Game, indem Weiwei wieder auf der Toplane einen Kill erzielte und sich daraufhin den Herold für sein Team holte.

T1 drehte das Game mit starken Teamfights

Der entscheidende Kampf um den zweiten Drachen fand bei Minute 12 statt, und T1, insbesondere mit Zeus und Faker, konnte ihn für sich entscheiden.

Doch der Höhepunkt kam in der 18. Minute, als Keria mit einem gewagten Flash und der Rakan-Ulti in den Teamfight um den Drachen stürmte. Faker nutzte seine Akali geschickt und sicherte sich beeindruckende 3 Kills, womit T1 den Teamfight für sich entschied.

Hier könnt ihr den Teamfight sehen:

Kurz darauf entfaltete sich ein weiterer fesselnder Teamfight auf der Toplane, bei dem Keria förmlich mit Rakan in den Kampf flog. T1 gewann erneut, sicherte sich den Baron und baute die Dominanz weiter aus.

Der finale Teamfight mit Zeus im Rampenlicht

Der finale Teamfight, der auf der Toplane stattfand, war der Höhepunkt des Spiels. Zeus hielt die Gegner im 1 vs. 3 mit Aatrox auf der Toplane hin und tankte so viel Schaden, indem er sich immer wieder hoch heilte, wodurch sein restliches Team zur Hilfe kommen konnte und er am Ende den Kampf sogar noch überlebte. Faker und Gumayusi zeigten beeindruckende Aktionen mit Xayah und Akali, überwältigten WBG Gaming und setzten schließlich zum Push an, was T1 den Sieg und den Weltmeister-Titel brachte.

Den Kampf könnt ihr hier sehen:

Faker ist zum vierten Mal Weltmeister

Lee Faker Sang-hyeok ist zweifellos eine lebende Legende und gilt als einer der herausragendsten und besten Spieler in der Geschichte von League of Legends. Sein beeindruckender Werdegang begann bereits im Jahr 2013, als er im Alter von nur 17 Jahren seinen ersten Weltmeister-Titel bei den Worlds holte.

Die Jahre 2015 und 2016 waren ebenfalls von Erfolg geprägt, als Faker erneut die LoL Worlds gewann und sich somit in der Szene als dominierende Kraft etablierte. Sein außergewöhnliches Talent, taktisches Geschick und seine Fähigkeit, sein Team zu Höchstleistungen zu führen, machten ihn zum Champion und zur Legende.

Trotz dieser Erfolge erlebte Faker in den Jahren danach eine Phase der Enttäuschung. Im Jahr 2017 unterlag er mit T1 im Finale gegen Samsung Galaxy und konnte den Titel nicht verteidigen. Dieser Moment war besonders emotional, da Faker nach der Niederlage in Tränen ausbrach. Die nachfolgenden Jahre brachten nicht mehr den gleichen Glanz und Erfolg – 2018 schafften es T1 nicht in die Worlds.

Doch der untötbare Dämonenkönig Faker holt sich nun bei den Worlds 2023 zum vierten Mal den Weltmeister-Titel und das zum ersten Mal in seinem Heimatland Südkorea.

Heute sicherte sich T1 den Sieg gegen und ist somit der Weltmeister der LoL-Worlds 2023. Fans können damit rechnen, dass bald eine Skinreihe von T1 in das Spiel implementiert wird, so wie es bisher immer der Fall war.

Wie geht es weiter? Am 9. Dezember 2023 kommt T1 nach Deutschland und spielt in Berlin gegen das deutsche Streamer-Team von NNO. Damit wird Faker gegen die beliebten deutschen LoL-Streamer NoWay und Tolkin antreten.

Welche Plays waren für euch die Highlights in den Worlds 2023? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

