LoL: Ausgerechnet einer, der sich fürs Team opfern soll, hat die besten Werte bei den Worlds 2023

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

So sieht es jetzt bei den Worlds aus: Der Supporter des südkoreanischen Teams T1, Keria, steht mit 5 Kills, 7 Toten und 65 Assists bei einer KDA von 10.0 auf Platz 1. Er ist damit der einzige Spieler bei den Worlds, der aktuell noch eine zweistellige KDA hat (via oracleselxir ).

In League of Legends ist normalerweise der ADC derjenige, der glänzen soll. Von Supportern erwartet man, dass sie sich für das Team opfern. Doch ein Supporter hat die besten Werte bei den LoL Worlds 2023: Es ist der 21-jährige Ausnahme-Spieler Keria.

