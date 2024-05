Ein Vater wundert sich, warum sein PC so langsam ist – Der Sohn öffnet den PC, sagt, mit dem ganzen Dreck kann man Gemüse züchten

Ein Nutzer wundert sich, warum sein PC so langsam ist. Als sein Sohn den PC öffnet, stellt er fest, dass dieser völlig verdreckt ist.

In einem Computer kann sich über Monate und Jahre hinweg jede Menge Dreck ansammeln. Ein Nutzer postete jetzt mehrere Fotos von dem Gerät seines Vaters auf reddit. Der Vater wunderte sich wohl, warum sein PC über die Jahre so langsam geworden war. Auf die Idee, seinen PC zu öffnen, war dann aber erst sein Sohn gekommen.

Der Vater ist starker Kettenraucher und das sieht man dem Computer an

Woher stammt der ganze Dreck? Sein Sohn erklärt, dass sein Vater starker Kettenraucher sei. Und den ganzen Rauch bläst er vermutlich in den Computer.

In einem ersten Schritt hat der Sohn den ganzen Dreck aus dem Rechner entfernt, er selbst sagt, sein Vater „kann Gemüse anbauen, mit all der Erde aus deinen Lüftern.“

In einem zweiten Schritt hat er übrigens die verbaute HDD durch eine SSD ersetzt. Auch das soll sich laut Sohn gelohnt haben. In der Regel lohnt es sich immer, mit einer SSD einen Computer wieder fit zu machen.

Übrigens solltet ihr eure Zigarettenasche nicht für eure Pflanzen verwenden. Diese Fehlinterpretation stammt aus der Zeit, in der Holzasche im Garten und Haushalt noch vielseitige Verwendung fand, das erklären etwa die Kollegen von Wunderhecke.de: In Zigaretten- und Holzasche sind nur sehr wenige, für die Pflanzen verwertbare, Nährstoffe enthalten. Stattdessen sind die freigesetzten Schwermetalle in hohen Konzentrationen sogar eher schädlich für euer Gemüse.

Um was für einen PC handelt es sich überhaupt? Bei dem Computer des Vaters handelt es sich um einen Acer Aspire Z3620. Das ist ein sogenannter All-in-One-Desktop. Die Geräte sehen wie Monitore aus, in dessen Inneren man den Computer integriert hat. Solche Computer werden oftmals in Büros als günstige Office-Rechner eingesetzt. Die Hardware ist bei diesem Modell ebenfalls schon etwas älter:

Pentium G620 mit integrierter Grafikeinheit (Intel HD Graphics)

3 GB Arbeitsspeicher

21,5 Zoll Display bzw. Display-Einheit

500 GB HDD

integrierte Webcam und ein internes DVD-Laufwerk

Es handelt sich daher auch nicht mehr unbedingt um ein Highend-Modell, welches der Vater des Nutzers da verwendet hat.

Schmutz kann PC überhitzen lassen und für andere Probleme sorgen

Warum sollte man regelmäßig seinen Computer reinigen? Schmutz und Staub verstopfen Zugangswege für Luft oder eure Lüfter. Das sorgt dann dafür, dass einige Komponenten oder Bauteile Wärme nicht ordnungsgemäß abgeben können und dadurch stark erhitzen.

Prozessor und Grafikkarte drosseln dann die Leistung, um mit der Hitze fertig zu werden oder schalten sich im Notfall ab, um Komponenten zu schützen. Euer PC wird dadurch immer langsamer.

Obendrein sind verdreckte Lüfter deutlich lauter, da sie deutlich schneller drehen müssen, um Bauteile wie die CPU oder die Grafikkarte ausreichend zu kühlen.

Auch ein Gamer musste kürzlich feststellen, was passiert, wenn man seinen Gaming-PC jahrelang nicht öffnet. Selbst einige Spieler aus der Community waren fassungslos, wie viel Schmutz sich in so einem PC ansammeln kann: Gamer öffnet nach 6 Jahren zum ersten Mal Gaming-PC und zeigt, warum ihr nicht den gleichen Fehler machen solltet