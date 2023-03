Gamer öffnet nach 6 Jahren zum ersten Mal Gaming-PC und zeigt, warum ihr nicht den gleichen Fehler machen solltet

5 Tipps für einen guten Start in Sons of the Forest

Sucht ihr umfangreiche Reinigungstipps und Tricks, wie ihr am besten vorgeht, dann schaut in folgenden Guide auf MeinMMO:

Mit einem guten Staubfilter im Gehäuse könnt ihr den Staub zumindest reduzieren. Einige moderne PC-Gehäuse bieten bereits integrierte Staubfilter an. Ihr solltet aber auch nicht vergessen, diese regelmäßig zu reinigen. Denn auch verschmutzte Staubfilter können die Luftzirkulation bremsen oder die Lüfter saugen den Staub aus den Filtern an.

Kann ich verhindern, dass mein PC verschmutzt? Staub lässt sich nie völlig vermeiden. Durchs Lüften kommen Partikel in die Wohnung und Möbel und Kleidung verlieren ebenfalls kleine Partikel. Die menschliche Haut verliert Hautschuppen und Haare, die ebenfalls für Staubbildung sorgen. Eure Lüfter, das Netzteil und auch Grafikkarte holen Luft in das Gehäuseinnere und nehmen den Staub gleich mit.

Ein Gamer hatte auf reddit das Innere seines Gaming-PCs gezeigt, den er in 6 Jahren kein einziges Mal geöffnet hat. Das System sieht entsprechend schlimm aus und sorgt in der Community für überraschte Gesichter.

