Snoop Dogg und Co. – 5 bekannte Welt-Größen, die in Videospielen auftreten

Dead by Daylight ist ein asymmetrisches Horror-Game, in dem ein psychotischer Killer eine Gruppe von relativ wehrlosen Überlebenden durch eine schaurige Landsch...

Wir stellen euch in einem kurzen Video 5 Prominente und ihre Auftritte in Videospielen vor.

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

Dead by Daylight trifft Attack on Titan: Irre Anime-Skins im Horror-Spiel

Der neue Killer in Dead by Daylight bringt 3 Diener mit, könnte aus Dark Souls stammen

In Dead by Daylight können sich Killer jetzt in Schneemännern verstecken

