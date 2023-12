Dead by Daylight bringt Singleplayer-Horror, arbeitet mit den Profis hinter „The Quarry“

Die Macher von Dead by Daylight haben ein neues Spiel angekündigt. „The Casting of Frank Stone“ soll Solo-Horror bieten – und vor harte Entscheidungen stellen.

Der Entwickler von Dead by Daylight, Behaviour Interactive, hat sich mit Profis von Supermassive Games zusammengetan (The Quarry, Man of Medan), um ein eigenes, Story-Horror-Spiel auf die Beine zu stellen. Es wird im Universum von Dead by Daylight spielen, soll allerdings eine reine Single-Player-Erfahrung werden.

Im Zuge der Game Awards 2023 wurde ein erster Trailer zu „The Casting of Frank Stone“ enthüllt, den ihr euch hier anschauen könnt:

Worum geht es in The Casting of Frank Stone? Die genaue Story ist noch nicht bekannt. Wir wissen aber, dass es um die Stadt “Cedar Hills” gehen wird, die eine brutale Vergangenheit durchlebt hat. Ein gewisser “Frank Stone” hat hier einige Gräueltaten vollbracht und die haben Wunden hinterlassen – in Familien, Generationen und sogar der Realität selbst. Eine Gruppe von Jugendlichen macht sich auf, um mehr darüber zu erfahren und kommt dabei wohl in Kontakt mit den finsteren Vorfällen, dessen Zentrum in einem alten Stahlwerk zu sein scheint.

Was wir bereits wissen:

The Casting of Frank Stone wird ein Singleplayer-Spiel mit Horror-Fokus werden.

Das Spiel bietet zahlreiche unterschiedliche Entscheidungen.

Es gibt neue Charaktere, die man bisher nicht von Dead by Daylight kennt.

Die mysteriöse Entität aus Dead by Daylight wird eine Rolle spielen.

Das Spiel erscheint für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.

Das Spiel erscheint im Laufe des Jahres 2024.

MeinMMO-Fragen an die Entwickler

Wir hatten die Gelegenheit, den Entwicklern hinter The Casting of Frank Stone bereits einige Fragen zu stellen. Gesprochen haben wir dabei mit Steve Goss (Creative Director des Spiels, SMG), Dave Richard (Senior Creative Director, Behaviour) und Mathieu Côtè (Head of Partnerships, Behaviour).

MeinMMO: Dead by Daylight hat schon eine große Riege an originellen Charakteren, die von vielen Leuten gemocht werden. Was führte zu der Entscheidung, eine ganz neue Truppe an Charakteren zu verwenden, anstatt die zu benutzen, die bereits bekannt sind?

Steve Goss: Wir wollten die Freiheit haben, eine Geschichte zu erzählen, ohne an bestehende Charaktere gebunden zu sein. Unser Ziel war es, authentisch zu sein und eine Geschichte zu zeigen, in der sich die Charaktere mit der Wahrheit des DbD-Universums auseinandersetzen. Es ist eine Geschichte, die vielleicht noch nicht so direkt erforscht wurde, wie wir es mit diesem Spiel vorhaben.

Selbst wenn das Spiel nicht in der Welt der Entität spielt, ist diese mysteriöse Figur doch im Trailer zu sehen. Können wir davon ausgehen, dass wir ein paar neue Details über die Natur der Entität erfahren werden?

Dave Richard: “Die Spieler:innen können erwarten, dass sie in diesem Spiel mehr über das DbD-Universum aus einer neuen Perspektive erfahren werden. Für alle, die noch nie von Dead by Daylight gehört oder es gespielt haben, ist The Casting von Frank Stone eine großartige Möglichkeit, in diese vielfältige Welt und ihre Geschichte eingeführt zu werden. Sie werden also in der Lage sein, einen Teil dieser Welt zu entdecken, den sie noch nie gesehen haben.”

Vor einer Weile wurde schon ein anderes „Dead by Daylight“-Spiel veröffentlicht, Hooked on You. Das Spiel war allerdings nicht so ernst und war am Ende nicht Teil der offiziellen Geschichte des Hauptspiels. The Casting of Frank Stone scheint deutlich ernster zu sein und dem zu entsprechen, was man von der Welt von Dead by Daylight erwartet – wird das Spiel also Teil der Story sein?

Mathieu Côté: “Die Geschichte, die sich in The Casting of Frank Stone abspielt, gehört zum Kanon von Dead by Daylight. Es ist das erste Mal, dass wir eine Geschichte außerhalb der Reiche der Entität erforschen, die wir in Dead by Daylight sehen. Es erzählt also eine Geschichte, die noch nicht erforscht wurde. Natürlich können wir noch nicht darüber sprechen, wie es in das Dead by Daylight-Universum passen wird, das müsst ihr im Spiel herausfinden!”

Ich hatte Sex mit einem Killer und wurde dann von ihr ge-friendzoned

Werden Frank Stone und die „Überlebenden“ am Ende spielbare Charaktere im originalen Dead by Daylight sein?

Mathieu Côté: “Das würde keinen Sinn ergeben, oder? :)”

Darüber hinaus wollten wir noch ein paar Details zum Gameplay aus den Entwicklern hervorlocken, doch damit hält man sich vorerst noch bedeckt. Was sie uns aber mitteilen konnten:

Steve Goss: “Bezüglich Anfragen zum Gameplay müssen wir noch ein wenig warten, bevor wir mehr Informationen zu diesem Teil unseres Spiels preisgeben können. Zum jetzigen Zeitpunkt können wir jedoch sagen, dass sich das Spiel auf die Erzählung der Geschichte, die Entscheidungen der Spieler:innen und die sich verzweigenden Handlungsstränge konzentriert, mit dem Ziel, ein sehr emotionales und filmisches Erlebnis zu bieten. Jede Entscheidung, die getroffen wird, wird die Handlung formen und das Schicksal der Charaktere beeinflussen und so den Verlauf dieser fesselnden Erzählung voller Entscheidungen auf Leben und Tod prägen.

Durch die Zusammenarbeit mit Behaviour haben wir die Erkenntnisse von Supermassive Games integriert und gleichzeitig die Werte von Dead by Daylight einfließen lassen, was zu einer neuen Dynamik der Kernmechanik und des Spielerlebnisses führt. Es wird deutliche Unterschiede zu früheren Supermassive Games geben, z.B. bei der Ausführung von [Quick Time Events] oder der Anwendung von Druck. Die Spieler:innen können eine größere Vielfalt an Auswahlmöglichkeiten und einen stärkeren Einfluss auf die Erzählstruktur selbst erwarten.”

Werdet ihr einen Blick auf „The Casting of Frank Stone“ werfen?