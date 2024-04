Samsung verteilt mit One UI 6.1 ein großes Update für Android 14 an seine Geräte. MeinMMO listet euch auf, welche Geräte das Update ab Mai 2024 erhalten und welche möglicherweise später folgen.

Was ist One UI 6.1? One UI 6.1 ist das zweite große Update von Samsung, das auf Android 14 aufbaut. Optisch gibt es nicht viele Änderungen, aber es gibt einige neue Funktionen und Verbesserungen. Die große Geschichte dreht sich um Galaxy AI, Samsungs Suite von KI-verbesserten Funktionen, die in der gesamten Software verfügbar sind.

Ab wann wird das Update ausgerollt? Ab dem 28. März 2024 wird das Update für Samsung-Geräte verteilt. Ältere Modelle (Baujahr vor 2023) sollen das Update erst in einigen Monaten erhalten, hier gibt es aber noch nicht mehr Informationen.

Mehr zum Thema „Mit dem Handy in der Hand geboren“ – Bei Gen Z können wohl die wenigsten mit Computern umgehen von Benedikt Schlotmann

One UI 6.1: Alle Geräte, die das Update für Android erhalten

Alle Geräte, die im Jahr 2023 erschienen sind, werden auf jeden Fall das Update auf One UI 6.1 erhalten. Die entsprechenden Modelle listen wir euch hier auf.

Diese Samsung-Modelle erhalten One UI 6.1:

Galaxy S24

Galaxy S24+

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S23

Galaxy S23+

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23 FE

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Tab S9

Galaxy Tab S9+

Galaxy Tab S9 Ultra

Welche Geräte könnten ebenfalls One UI 6.1 erhalten? Höchstwahrscheinlich werden so ziemlich alle Modelle, die bereits Android 14 mit Samsungs One UI 6 erhalten haben, auch das Update auf One UI 6.1 bekommen. Wir halten es jedoch für unwahrscheinlich, dass ältere Geräte auch den vollen Umfang an KI-Funktionen erhalten. Das dürfte den Geräten aus dem Jahr 2023 vorenthalten bleiben.

Für folgende, ältere Geräte hat Samsung bereits bestätigt, dass diese ebenfalls ein Update auf One UI 6.1 bekommen sollen:

Galaxy S22

Galaxy S22+

Galaxy S22 Ultra

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Tab S8

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8 Ultra

Wer sich ein Handy kauft, der findet schnell viele angebliche Tipps, mit denen man die Performance oder die Akkulaufzeit verbessern soll. Doch viele dieser „Tipps“ stimmen überhaupt nicht.MeinMMO erklärt euch, was dahintersteckt:

6 Mythen und Tipps über Handys, die ihr nicht glauben solltet