Ein neuer Fernseher für Gamer und Film-Fans ist so hell, dass ihr vielleicht eine Sonnenbrille tragen müsst

Sind 5.000 Nits viel? Ja, gewöhnliche TV-Geräte befinden sich meistens zwischen 1.000 und 1.500 Nits, einige Modelle, etwa der Samsung QN90D schafft bis zu 2.000 Nits. Das berichten etwa die Kollegen von Techradar.com . Extrem starke Leuchtkraft wird heutzutage eher in Leuchtreklame oder in Displayeinheiten für Werbung eingesetzt und nicht unbedingt im Gaming- oder Entertainment-Bereich.

Man muss jedoch klarstellen, dass Samsung oder Sony nicht weniger für ihre Geräte in diesem Bereich verlangen. Für den Samsung GQ65QN90D mit QLED zahlt ihr ebenfalls mindestens 2.800 Euro (via geizhals.de ).

Was sind Nits? Nits ist eine Einheit für die Leuchtdichte von Displays und steht für Candela pro Quadratmeter (cd/m²). Je höher die Zahl, desto stärker leuchten die Bildschirme. Ein Nit gibt an, wie viel Licht auf einen Quadratmeter Fläche gestrahlt wird. In Europa ist die Angabe bei Displays gesetzlich vorgeschrieben.

Was ist das für ein Fernseher? Hisense gibt die Spitzenhelligkeit der U9N-Serie mit 5.000 Nits an. Eine hohe Helligkeit hat vor allem Vorteile, wenn ihr tagsüber den Fernseher nutzen wollt: Denn dann stören etwa Reflexionen oder die Sonneneinstrahlung weniger. Hohe Helligkeit kostet aber auch jede Menge Strom.

