Die Wahl eines Eingabegerätes ist für viele Spieler wichtig. Manche schwören auf Maus und Tastatur, während andere nur mit einem Gamepad richtig zocken können. Das neue Gamepad von Valve vereint Elemente von beiden Geräten und gefällt MeinMMO-Tech-Autor Jan Hartmayer so gut, dass er sich gleich mehrere zulegte.

Gemeinsames Spielen hat für mich einen besonderen Platz in meiner Gaming-Seele. Die besten Abende waren immer diejenigen, bei denen ich mit meinen Freunden zusammen vor dem Fernseher zocken und lachen konnte. Wir haben in unserer Gruppe eine Tradition, dass wir uns alle paar Monate treffen, um zusammen mal wieder vor dem TV zu spielen.

Ein großes Problem dabei war aber immer das Verbinden von mehreren Eingabegeräten. Ich bin leidenschaftlicher PC-Gamer und greife per Steam Link kabellos auf meine Spielbibliothek am Fernseher zu. Jedoch ist es immer nervig gewesen, vier Controller mit meinem PC zu koppeln, denn:

Die Verbindung brach ständig ab

Die Eingabe war verzögert

Die Reichweite des Bluetooth-Signals war zu kurz

Spiele konnten zwischen den angeschlossenen Gamepads nicht unterscheiden

Die Lösung: Der Steam Controller, ein Gerät, das genau diese Probleme überwinden soll. Also wollte ich mir gleich vier Stück auf einmal bestellen.

Jetzt muss nur noch die Steam Machine erscheinen und damit wäre mein Valve-Setup komplett:

Video starten Valve stellt die Steam Machine im neuen Trailer vor Autoplay

Ich hätte Lotto spielen sollen

Montag, 04.05.2026, Punkt 18:00 Uhr, saß ich bereits in den Startlöchern vor meinem PC und wartete auf den Verkaufsstart des Steam Controllers. Um 19:00 Uhr ging es los. Ich hatte enormes Glück und konnte mir zusammen mit meiner Partnerin gleich mehrere Exemplare für je 100 Euro das Stück ergattern. Viele waren leider nicht so glücklich und mussten feststellen, dass die gefragte Hardware von Steam bereits nach 30 Minuten ausverkauft war.

Anzumerken ist, dass ich alle Steam Controller für meinen persönlichen Privatgebrauch gekauft habe und nicht weiterverkaufen werde. Denn wir unterstützen keinerlei Scalping, wie es auf Plattformen wie eBay betrieben wird! Das ist auch nicht das erste Mal, dass Hardware teuer weiterverkauft wird. Bereits beim Start der RTX 5090 haben Nutzer angefangen, Angebote auf eBay mit einem genialen Trick zu bekämpfen.

Nach dem Kauf war ich voller Vorfreude und konnte es kaum erwarten, die Eingabegeräte in den Händen zu halten. Auch ging die Lieferung schnell und bereits 4 Tage später hielt ich die Controller in den Händen.

Ich konnte mein Glück nicht fassen, als mich die Lieferung erreichte!

Einfach anstecken und los gehts!

Ehrlich gesagt war ich etwas aufgeregt und fragte mich, ob mein Plan, alle vier Gamepads gleichzeitig zu benutzen, ohne Probleme funktionieren wird. Aber meine Sorgen waren unbegründet. Nach dem Auspacken und einem kurzen Firmware-Update über den mitgelieferten Ladepuck war ich startklar.

Normalerweise habe ich oft Probleme mit abbrechenden Bluetooth-Signalen bei Controllern. Valve hat dafür aber eine Lösung: Sie setzen auf eine separate 2,4-GHz-Verbindung per mitgeliefertem Ladedock.

Ich steckte also ganz einfach das Eingabegerät per Magnetverbindung an die Ladestation, die mit meinem PC verbunden war. Innerhalb weniger Sekunden erkannte Steam automatisch die Hardware und stellte selbst eine kabellose Verbindung her. Nach weiteren 60 Sekunden hatte ich alle vier Exemplare verbunden und konnte mit dem Testen loslegen.

Nice to know: Im Steam-Big-Picture-Modus werden alle aktiven Steam Controller mit Batteriestatus oben rechts angezeigt und ihr erhaltet eine Konsolenoberfläche wie beim Steam Deck.

Fazit: Ich würde wieder 4 Stück kaufen!

Für mich sind vor allem folgende Aspekte ein absolutes Highlight:

Valve hat eine extrem gute Software abgeliefert. Alle vier Exemplare lassen sich wunderbar unabhängig voneinander nutzen, und Spiele auf Steam erkennen sie als unterschiedliche Eingabegeräte an.

Die Reichweite ist beeindruckend. Mein PC steht hinter zwei dicken Wänden und einer verschlossenen Tür, und die Controller reagieren ohne eine spürbare Verzögerung.

Die Trackpads und Zusatztasten sind in Kombination mit Steam-Input ideal, um sich für jedes Spiel auf Steam ein Steuerungsschema für das Gamepad zu basteln oder aus der Community zu importieren.

Das Gamepad gefällt mir zwar sehr, aber es gibt dennoch einige Punkte, die mir nach einigen Stunden des Testens negativ aufgefallen sind:

Der Preis von 100 Euro ist nicht gerade ein Schnäppchen, und für den Preis bekommt man bei anderen Herstellern mehrere Gamepads.

Die Ergonomie ist Hit or Miss: Entweder sie passt wie bei mir oder es passt gar nicht.

Der Controller lebt davon, dass er in Kombination mit Steam verwendet wird. Außerhalb der Plattform verliert er viele seiner Funktionen, wie zum Beispiel das Umlegen von Tasten.

Trotzdem ging mein Plan zu 100 Prozent auf und bereits am vergangenen Wochenende konnte ich gemeinsam mit Freunden zocken. Endlich kann ich meine Steam-Bibliothek auch in der Gruppe nutzen und allerhand Party-Games wie Stick Fight, Pummel-Party oder Worms am Fernseher genießen. Für mich war es einer der besten Käufe, die ich seit langem getätigt habe! Ganz im Gegensatz dazu steht das schlimmste Gadget, das ich je erworben habe: Ich habe mir freiwillig ein Maulkorb-Mikrofon für 150 Euro gekauft und wusste schon vorher, dass es ein Fehler ist