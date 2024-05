WoW „klaut“ eines der besten Features von Baldur’s Gate 3

Tränke trinken – das ist aus dem letzten Jahrzehnt. Richtige Profis in World of Warcraft werfen ihre Tränke bald auf Verbündete – zumindest Heiler werden das wohl tun.

Tränke sind in MMORPGs eine recht klassische Sache. Man wirft sie ein, wenn die eigenen Lebens- oder Manapunkte sich dem Ende neigen oder wenn man einen kleinen Boost braucht, um eine besonders schwierige Phase eines Kampfes zu bewältigen. So ist das auch in World of Warcraft immer gewesen.

Doch mit der neuen Erweiterung „The War Within“ gibt es eine neue Art von Tränken, die sich einem anderen Konzept bedient: Ihr werft sie euren Mitstreitern an den Kopf.

Woher kommt die Idee? Auch wenn es das System schon in ein paar anderen RPGs gab, hat Baldur’s Gate 3 das erst richtig bekannt gemacht. Gerade auf höheren Schwierigkeitsstufen ist es üblich, dass man Heiltränke nicht einfach trinkt, sondern stattdessen auf den Boden legt und zerschlägt oder einfach auf Verbündete schleudert, sodass mehr Charaktere gleichzeitig von dem Effekt profitieren.

Was sind das für Tränke? In The War Within können Ingenieure diese speziellen Tränke herstellen. Diese „Trankbomben“ („Potion Bombs“) werden wie andere AoE-Effekte auch platziert und dann auf den Zielbereich geschleudert. Feinde im Zielbereich erleiden ein bisschen Schaden, aber der wirkliche Nutzen entsteht durch die Buffs. Denn bis zu 5 Verbündete bekommen – je nach Trankbombe – einen Buff spendiert:

Zusätzliche Primärwerte (Intelligenz, Stärke, Beweglichkeit) für 30 Sekunden.

Erhöhte erhaltene Heilung für 12 Sekunden.

Erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit für 20 Sekunden.

Auch wenn Ingenieure diese Tränke herstellen, können sie von allen anderen verwendet werden.

Für wen sind die Tränke gedacht? Da die Tränke insgesamt 5 Verbündete treffen, ist die Wirkung auch nur 1/5 so stark wie ein persönlicher Trank. DPS-Charaktere werden vermutlich weiterhin zu ihrem persönlichen Trank greifen, um sich genau dann einen Boost zu verpassen, wenn sie ihn denn brauchen.

Der Trank ist allerdings eine echte Alternative für Heiler und andere Support-Charaktere (wie etwa Verstärkung-Rufer). Wenn die im Kampf keinen Bedarf für einen Manatrank haben, dann können sie ihre Trank-Cooldown stattdessen verwenden, um den Schadensausteilern noch ein bisschen unter die Arme zu greifen und deren Leistung zu erhöhen.

Die Tränke werden also in erster Linie von Supportern verwendet, die ihren Mitspielerinnen und Mitspielern etwas Gutes tun wollen. Was haltet ihr von dieser Art der „Tränke“? Eine coole Neuerung in The War Within? Oder ist das nischig oder umständlich?