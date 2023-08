In Baldur’s Gate 3 könnt ihr mit einem kleinen Trick alle eure Begleiter auf einmal heilen – So geht’s

Viele User sind dem Threadersteller dankbar, dass er seinen Trick mit allen anderen Spielern von Baldur’s Gate 3 geteilt hat. So können sie ihre Tränke nutzen, um mehrere Gruppenmitglieder zu heilen, falls sie sich in einer Zwickmühle befinden sollten.

Allerdings sind die Heiltränke der gute Mittelweg, da sie überall in der Welt zu finden sind, selbst hergestellt werden können und teilweise größere Mengen an Lebenspunkten wiederherstellen.

Er hat den Trank aus Versehen gegen den Kopf eines NPCs geworfen. Der Wurf hat so viel Schaden verursacht, dass der Charakter gestorben ist. Also Obacht, wenn ihr den Trick selbst ausprobieren wollt!

Das RPG Baldur’s Gate 3 lässt uns viele Optionen offen. So gibt es beispielsweise mehrere Mittel und Wege, um an Lebenspunkte zu kommen. Ein Spieler hat nun eine Methode geteilt, die viele Fans noch gar nicht gekannt haben.

