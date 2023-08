Baldur’s Gate 3: Aufgepasst, eine „Lange Rast“ kann Quests sofort scheitern lassen

Die „Lange Rast“ ist eines der wichtigsten Features in Baldur’s Gate 3. Das Problem daran ist: ihr überspringt eine lange Zeit im Spiel. Das kann nützlich sein, schließt aber in einigen Fällen auch bevorzugte Ausgänge von Quests aus. MeinMMO erklärt, wann ihr am besten rasten solltet.

Was hat es mit der langen Rast auf sich?

Eine lange Rast stellt sämtliche Lebenspunkte und Zauberplätze von Charakteren wieder her. Das Feature ist vor allem nützlich für die meisten Zauber-Klassen im Spiel.

Ihr braucht zum Rasten allerdings Vorräte. Diese findet ihr im Spiel so gut wie überall und ihr könnt sie sogar direkt ans Lager schicken. Kleiner Tipp: rastet doch ‘mal nur mit Alkohol.

In einigen Fällen ist eine lange Rast unvermeidlich, ihr solltet aber nicht wegen jeder Kleinigkeit pausieren, sonst verpasst ihr unter Umständen etwas.

Darum solltet ihr bei der langen Rast aufpassen: Zu Beginn des Spiels wird euch ein Parasit in den Kopf gepflanzt, der angeblich nach 7 Tagen „schlüpfen“ soll. Lasst euch davon nicht täuschen: für die Story könnt ihr so oft rasten, wie ihr wollt.

Anders verhält es sich allerdings bei Quests. Es gibt einige Aufgaben, die ein Zeitlimit haben, das in einigen Fällen sogar sehr direkt genannt wird. Rastet ihr, während ihr eine solche Quest elredigen wollt, kann es passieren:

dass wichtige NPCs verschwunden oder sogar tot sind

sich etwas in der Welt verändert, was mit der Quest zu tun hat

ihr das gewünschte Ende deswegen nicht mehr erreicht

SPOILER: 3 Beispiele aus Akt 1

Früh in Akt 1 trefft ihr auf einen Zwerg mit 2 Eiferern der Absoluten. Hier erfahrt ihr direkt etwas über die Story des Spiels, aber nur an Tag 1 direkt nach der Landung mit dem Nautiloiden. Schlaft ihr eine Nacht, ist der Zwerg tot und die Gläubigen sind verschwunden.

Später in Akt 1 besucht ihr das Unterreich. Dort gibt es mindestens 2 Quests, die quasi „fehlschlagen“ können bzw. nur einen möglichen Ausgang haben, wenn ihr zu lange wartet:

die Wahre Seele Nere ist tot, wenn ihr ihn nicht am gleichen Tag aus den Trümmern befreit

die Tiefengnomin bei den Pilzwesen braucht am gleichen Tag ein Gegengift, sonst stirbt sie

Wenn es euch nur darum geht, Lebenspunkte zu regenerieren und euch etwas zu erholen, nutzt lieber eine kurze Rast. Die hilft zwar etwa Magiern nur wenig, aber die müssen sich dann eben gedulden.

Ihr findet in unserer Tier List die besten Klassen in Baldur’s Gate 3. Im Video geben wir euch Tipps zum Leveln:

Wann kann ich ohne Probleme lange rasten?

Die Gute Nachricht ist, dass es meistens keinen „versteckten“ Timer gibt, so weit wir das prüfen konnten. Das heißt: so lange ihr keine zeitkritische Quest habt, könnt ihr rasten, so oft ihr wollt. Erst, sobald ihr von den Umständen wisst, kann für die NPCs die Zeit ablaufen.

Um Beziehungen mit den Begleitern aufzubauen, braucht ihr ebenfalls eine lange Rast. Viele Storys hier werden nur dann weitergeführt, wenn ihr euch schlafen legt. Wenn ihr aber nur die Gruppe tauschen wollt, reicht es, einfach das Lager zu besuchen. Ihr müsst nicht rasten.

Bedenkt, dass es einige Situationen gibt, bei denen ihr rasten müsst. Das passiert etwa, wenn:

ihr ein Gebiet wechselt

eine Quest euch sagt, dass ihr bis zum nächsten Morgen warten sollt

eine Quest eine lange Rast im Anschluss triggert

Wenn ihr sichergehen wollt, dass ihr nichts verpasst, solltet ihr so wenig rasten wie möglich. Macht es euch aber nicht schwerer, indem ihr die lange Rast vollständig ignoriert. Lest Questtexte genau und überlegt, ob das, was ihr potentiell verpassen könntet, mit einer geschwächten Gruppe überhaupt noch möglich wäre. Oder ihr überlegt euch einfach die richtige Taktik:

Baldur’s Gate 3: Der schwerste Kampf wurde leicht, als ich den richtigen Goblin ausschaltete