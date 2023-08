Baldur’s Gate: Nie wieder überladen – 3 Tipps, um euer Inventar sauber zu halten

Euer Inventar nervt in Baldur’s Gate 3? Ihr seid immer überladen? Wir haben drei Tipps und Tricks, mit denen ihr eure Traglast reduziert.

In Baldur’s Gate 3 habt ihr mit vielen Problemen zu kämpfen. Doch nicht nur Teufel, Gedankenschinder und Parasiten im Kopf können euch den Alltag schwer machen, es gibt auch ein viel größeres Monster: Das Inventar.

Das ist zwar in der Theorie unendlich groß, aber die Last, die euer Charakter tragen kann, ist dennoch begrenzt. Wir haben daher einige Tipps für euch, mit denen ihr die Tragelast eures Charakters verringert und nicht so oft „überladen“ seid.

Warum ist ein sauberes Inventar so wichtig? Wie viel euer Charakter in Baldur’s Gate 3 tragen kann ist begrenzt. Zwar habt ihr durchaus ein wenig Spielraum, doch ab einer gewissen Menge wird euer Charakter überladen. Er bewegt sich dann langsamer und wird weniger agil – was richtig dicke Nachteile im Kampf mit sich bringen kann. Das solltet ihr unbedingt vermeiden.

Unten am Inventar seht ihr die Gewichtsanzeige.

1. Nehmt nicht jeden Schrott mit

Ja, es ist als RPG-Fan schwer zu ertragen, nicht alle Items aufzuheben. Sämtlichen Loot mitzunehmen, das wurde uns über Jahrzehnte in RPGs eingetrichtert. Aber in Baldur’s Gate 3 solltet ihr euch von diesem Gedanken verabschieden. Ihr braucht nicht jeden verschimmelten Apfel aufheben und auch nicht jedes abgenutzte Goblinschwert solltet ihr in euren Rucksack stopfen. Nein, auch keine kaputten Fässer, die irgendwann mal nützlich sein könnten.

Ihr könnt jedes Item, bevor ihr es aufhebt, erst mit einem Rechtsklick genauer betrachten („Examine“). Dann seht ihr nicht nur das Gewicht des Gegenstandes, sondern auch noch seinen Wert. Kochtöpfe, die 2,00 Gewichtspunkte schwer sind, aber nur einen Wert von 1 Gold haben, solltet ihr liegen lassen. Einen fein dekorierten Kelch, der nur 0,10 Gewichtspunkte aber einen Wert von 40 Gold hat, könnt ihr dahingegen gut mitnehmen, um ihn zu verkaufen.



Nach und nach bekommt ihr ein Gefühl dafür, welche Gegenstände wertvoll sind und erkennt sie bereits am Namen.

Charaktere wie Karlach können sehr viel tragen – also gebt ihr die Items.

2. Verteilt Beute an eure starken Charaktere

Wie viel ein Charakter tragen kann, hängt von seinen Attributen ab. Wie hoch diese Grenze ist, könnt ihr im Inventar jedes Charakters (i-Taste) oder im Gruppen-Bildschirm (Tab-Taste) einsehen.

Ein Magier ohne Stärke wird nur wenig Gewicht tragen können und eine Belastungsgrenze von rund 80 haben, während ein Barbar mit viel Stärke fast das doppelte tragen kann, ohne auch nur im geringsten eingeschränkt zu werden.

Wenn ihr Beute verteilt, sorgt also am besten dafür, dass ihr die schweren Dinge eurem stärksten Charakter zuschiebt. Das geht bereits, während ihr etwas lootet. Wenn ihr eine Truhe mit eurem „Hauptcharakter“ öffnet, könnt ihr mehrere Items in der Truhe mittels STRG+Linksklick markieren. Habt ihr alle gewünschten Items markiert, macht ihr auf eines davon einen Rechtsklick und wählt im Menü dann den gewünschten Charakter aus – schon landet die Beute in dessen Inventar.

Denkt zusätzlich daran, dass ihr oben links am Inventar-Fenster eure Items nach Gewicht sortieren könnt. Dann werden euch die schwersten Objekte zuerst angezeigt und ihr seht sofort, was eure Belastung so in die Höhe treibt.

3. Schickt Zeug ins Lager

Diese Option eignet sich vor allem für magische oder hochqualitative Ausrüstung, die keiner euer gerade aktiven Charaktere tragen kann. Ihr müsst die schwere Plattenrüstung mit der Verzauberung nicht bei euch tragen, wenn sie gar keiner verwenden kann. Mit einem Rechtsklick auf das Item könnt ihr einfach „Ins Lager schicken“ anwählen – und schon landet der Gegenstand in eurer persönlichen Kiste im Lager, ganz ohne die Notwendigkeit, selbst dorthin zu reisen.

Mit diesem „Trick“ könnt ihr selbst während eines Abenteuers noch viel Platz im Inventar schaffen, um noch mehr Beute aus einem Dungeon mitnehmen zu können.

Denkt aber daran, eure Kiste im Lager regelmäßig mal „auszumisten“ und unnötiges Zeug rauszuschmeißen. Denn sonst ist sie eines Tages unordentlich und komplett überfüllt.

Habt ihr noch weitere Tipps, um das Inventar in Baldur’s Gate 3 sauber zu halten?

Unseren Autoren Schuhmann hat Baldur’s Gate 3 erst im dritten Anlauf überzeugt.