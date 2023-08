Ich hab Baldur’s Gate 3 zweimal gestartet und war enttäuscht: Erst, als ich das tat, vor dem viele warnen, gefiel’s mir

Unser Autor Schuhmann hat jetzt das dritte Mal mit Baldur’s Gate 3 (PC, später auch XBox Series X, PS5) begonnen. Erst, als er bei der Charakter-Auswahl den richtigen Helden für sich fand, hat ihn das Spiel gefallen. Dabei ist er genau der Held Das Dunkle Verlangen , vor dem viele warnen.

Achtung: Spoiler. Der Artikel enthält Informationen über die ersten 3, 4 Stunden im Spiel.

So hab ich Baldur’s Gate 3 erlebt: Ich hab Baldur’s Gate im Early Access im Jahr 2020 ausprobiert. Da wollte der Funken überhaupt nicht überspringen.

Ich fand die Anfangs-Story total übertrieben: Drachen und Gedankenschinder, epische Luftkämpfe mit Level 1. Das war mir alles zu viel und zu weit weg.

Ich kam aus dem Augenrollen kaum raus: Ach, schau Mal Level 1 und im Hintergrund kämpfen ein Tentakelwesen und ein Teufel gegeneinander, während ein Drache alles abfackelt.

Noch bevor es in die Grotte der Druiden ging, war bei mir die Luft raus, ich fand nichts Spannendes an dem Spiel: Zumal ich einen völlig gesichtslosen, selbsterstellten Charakter spielte, der bis dahin nur stumm durch die Story gestiefelt war, während eine Kriegerin und ein Gehirn mit Beinen die Hauptfiguren waren.

Mich nervte auch die gespielte Dringlichkeit, die einem in den ersten Minuten des Spiels ständig anschreit: „Beeil dich, die Larve in deinem Kopf kann jede Sekunde hochgehen und dich in ein Tentakelmonster verwandeln.“

Ich entschied: Die Zeit solcher Spiele ist für mich lange vorbei. Baldur’s Gate 3 passte vielleicht zu meinem Ich von vor 25 Jahren, aber nicht mehr zu dem aktuellen. 3 Jahre lang hab ich nicht mehr an Baldur’s Gate 3 gedacht.

Beim 2. Anlauf, wenige Tage vorm Release, habe ich es erneut versucht, mir einen eigenen Charakter erstellt und wieder die pompöse Story gemacht, bin wieder auf relativ gesichtslose Gefährten gestoßen und wieder ungefähr vor der Grotte war die Luft raus.

Als ich einen Magier aus einem Portal zog, hatte ich das Gefühl, dass alles schon zu kennen: Ich treff in den ersten Minuten also auf eine kaltherzige Kriegerin, eine besorgte Klerikerin und einen offenbar zerstreuten Magier und alle sind wir telepathisch verbunden, weil wir Gedankenwürmer im Hirn haben. Dazu fackeln rote Drachen ein Gedankenluftschiff ab und ich bin in der Wildnis gestrandet und das alles mit Level 1.

Okay.

Tentakelmonster gleich zum Start konnten mich nicht fesseln.

Baldur’s Gate 3 fühlte sich wie ein Spiel von sehr viel früher an

Warum hat mich der Anfang so genervt? Ich hab Baldur’s Gate 1 vor 25 Jahren gespielt und es hat mich damals beeindruckt, aber es in meiner Erinnerung mit den Jahren immer schlechter geworden.

Ich hab seit Jahren nicht mehr an Baldur’s Gate 1 gedacht, es war ein Spiel, für das ich kaum noch positive Erinnerungen hegte.

Das wusste ich noch über Baldur’s Gate:

Man selbst war ein „gesichtsloser Held“, der irgendwie das Gute wollte

Man fing irgendwo in der Wildnis an und kam erst viel später in die große Stadt

Die Mechaniken waren altbacken und es gab irre viel Text zu lesen

Die Kämpfe waren „gimmicky“ und man musste sich gut mit dem obskuren Regelsystem von Dungeons and Dragons auskennen, um dann „unfaire Synergien“ zu nutzen und zu gewinnen

Bei den ersten Stunden hat mich Baldur’s Gate 3 stark an das „Baldur’s Gate“ von früher erinnert: Ein blasser Held in einer aufregenden Story mit altbackenen Mechaniken.

Nur dass es gleich völlig übertrieben anfing und ich eine Zeitbombe in meinem Kopf spazieren trug, war neu.

Die 1. Figur, der man begegnet: Eine kaltherzige Kriegerin, etwas klischeehaft auf den 1. Blick.

Erst als ich einen vorgefertigten Helden nahm, sprang der Funke über

Das hat sich geändert: Im 3. Durchlauf, zum Release, habe ich keinen eigenen Helden erstellt, sondern einen der vorgefertigten Origin-Helden genommen: „Dark Urge“, eine Figur, die ständig mit sich selbst ringt. Hier hat mich überzeugt, dass ich Klasse und Volk auswählen konnte.

Das ist genau der Held, vor dem viele warnen.

Wieder spielte ich den Anfang anders, aber irgendwas war nun anders.

Bei dem Magier, den ich aus dem Portal ziehen konnte, gab es plötzlich die Option: Darüber zu fantasieren, ihm die Hand abzureißen. Und als mein Held wieder zu sich kam, hat man das tatsächlich auch gemacht.

Und ab dem Zeitpunkt hat es bei mir irgendwie Klick gemacht. Ich fand plötzlich meinen Charakter mit seiner seltsamen Situation, dass er nichts über seine Vergangenheit weiß, aber diese irren Ideen im Kopf hat spannend. Ich habe die Story weitergespielt.

Baldur’s Gate 3 ist nicht der Nachfolger von Baldur’s Gate, sondern von Planescape Torment

Ich hab mittlerweile verstanden, warum mich das Spiel beim 3. Mal gepackt hat: Baldur’s Gate 3 ist eine Mogelpackung. Denn das Spiel ist nicht der „Nachfolger im Geiste von Baldur’s Gate 1“, sondern vom besten D&D-Rollenspiel, von Planescape Torment. Das Game habe ich einige Jahre nach Baldur’s Gate entdeckt und halte es bis heute für ein großartiges Spiel, an das ich oft zurückdenke:

In Planescape Torment spielt man einen Mann ohne Gedächtnis und ohne Namen

Die Gefährten um einen herum haben alle ein dunkles Geheimnis

Und das Spiel ist weit von der klassischen „Schwert&Stab“-Atmosphäre weg, die Baldur’s Gate 1 damals ausmachte

Worin sich Planescape Torment von Baldur’s Gate 3 unterscheidet: Planescape fing viel ruhiger an und konfrontierte einen erst nach und nach mit der „durchgeknallten Seite“ des Universums. Baldur’s Gate 3 legt sofort mit den irren Machtphantasien los.

Planescape Torment gilt als Meilenstein der Rollenspiele:

Nach einer Stunde ändert Baldur’s Gate 3 das Tempo

Darum fand ich Baldur’s Gate 3 dann spannend: Auch in Baldur’s Gate 3 gab es plötzlich die Faszination: Wer bin ich eigentlich?

Die vorher so blasse Hauptfigur war plötzlich aufregend, weil ich mit ihr nicht nur durch die äußere Handlung stapfte, sondern weil sie auch einen spannenden, inneren Konflikt kühlte.

Und die völlig übertriebene Anfangs-Sequenz kühlt sich relativ schnell runter und wird zu einem deutlich intimeren Drama, in dem mich die Gefährten und ihre Geheimnisse wirklich interessieren.

Die anfängliche Hysterie, unbedingt den Hirnwurm loszuwerden, legt sich auch nach und.

Dazu kommt, dass Baldur’s Gate 3 mir eine Freiheit im Spiel gibt, Probleme zu lösen, die wirklich neu und innovativ ist. Und es gibt einfach so viel im Spiel zu entdecken.

Im Nachhinein bin ich froh, dem Spiel – trotz aller anfänglichen Abneigung – noch die 3. Chance gegeben zu haben.

Twitch: Szene in Baldur’s Gate 3 erschreckt Streamer, weil sie einfach nicht aufhört