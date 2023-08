Einen der besten Begleiter in Baldur’s Gate 3 bekommt ihr nur, wenn ihr richtig böse seid

Alles, was bisher zu Path of Exile 2 bekannt ist – in 2 Minuten

Achtung! Wenn ihr Mintharas Plan folgt, ist das eine durch und durch böse Tat, die von einigen eurer Begleiter nicht gebilligt wird. Ihr verliert unter Umständen einige Freunde und in jedem Fall die Option, Halsin zu rekrutieren. Ihr müsst euch zwischen Minthara und Halsin entscheiden. Mehr dazu lest ihr in unserem Guide:

Erschleicht euch das Vertrauen der Druiden und wartet bis zum nächsten Morgen. Minthara erklärt euch dann den Plan. Folgt dem Plan und tötet alle im Hain. Anschließend könnt ihr Minthara in die Gruppe aufnehmen, wenn ihr Vertrauen zu euch groß genug ist. Wollt ihr eine Beziehung mit ihr eingehen, dann sucht nicht nach ihren Ängsten, wenn ihr in ihren Gedanken seid!

Alles, was bisher zu Path of Exile 2 bekannt ist – in 2 Minuten

Als Drow beherrscht Minthara außerdem einige weitere Zauber wie Dunkelheit, hat selbst aber verbesserte Dunkelsicht, was in vielen Situationen hilfreich sein kann. Dazu kann sie euch später im Spiel helfen, indem sie einen gefährlichen Bereich leichter macht. Aus Spoiler-Gründen verraten wir hier nicht, welcher das ist.

Insert

You are going to send email to