Baldur’s Gate verspricht über 1.000 Verbesserungen in Patch 7 – Hier sind die Highlights

Eigentlich wollte Baldur’s Gate 3 den neuen Patch 7 in der Closed Beta veröffentlichen, doch es gibt ein Problem. Dennoch: Der Patch klingt sehr vielversprechend.

Wann erscheint Patch 7? Der Start für Patch 7 in der Closed Beta stand eigentlich am 22. Juli an, doch wird nun nochmal verschoben. Larian spricht von einem Release später in dieser Woche.

Der Grund: Wie die Entwickler bekannt gaben, sorgte der Patch im aktuellen Zustand dafür, dass passive Würfelwürfe schlichtweg deaktiviert wurden. Deshalb müsse man jetzt erstmal herausfinden, warum das der Fall ist. Sobald das korrigiert ist, sollte einem Release nichts mehr im Wege stehen.

Wichtig: Der Patch erscheint erstmal nur in der Closed Beta auf Steam, für die man sich aber immer noch anmelden kann. Für alle anderen Spieler erscheint der vollständige Patch erst im September.

Doch darauf kann man sich auf jeden Fall schonmal freuen, denn schon jetzt hat Larian eine Reihe von Änderungen vorgestellt, die spannend werden dürften.

Was sind die Highlights von Patch 7 für Baldur’s Gate 3?

Das steckt im Patch: Insgesamt kündigen die Entwickler an, dass „über 1.000 Fixes und Verbesserungen“ in Patch 7 enthalten sein werden. Darunter sind natürlich kleine, aber teilweise auch große Änderungen und Neuerungen.

Die Highlights: Die wohl spannendsten Änderungen sind folgende:

Das Splitscreen-Gameplay wird geändert. Die beiden Screens werden nun zusammengeführt, wenn ihr nah beieinander spielt. Dadurch bekommt ihr eine deutlich bessere Übersicht. Trennt ihr euch weiter voneinander, trennen sich auch die Bildschirme. Zudem verspricht Larian weitere Verbesserungen und „Aufpolierungen“ des Splitscreen-Modus.

Es kommen neue „Böse Enden“. Dabei wird es sich um neue, längere Cinematics am Schluss des Spiels handeln, die ihr nur dann bekommt, wenn ihr wirklich böse Entscheidungen getroffen habt. Somit gibt es also auch was Neues für Story-Fans, denen die bösen Szenen bisher zu kurz kamen.

Ein neuer hauseigener Mod-Manager wird eingeführt, damit ihr eine bessere Übersicht für eure Mods bekommt.

Wenn ihr einen eigenen Spielmodus erstellt, könnt ihr jetzt auch Honour-Mode-Regeln dafür verwenden. Das bedeutet, ihr könnt etwa die schwierigen Kämpfe daraus in euer Spiel aufnehmen, aber könnt euch das permanente Ende bei Misserfolg sparen.

Was steckt noch im Patch? Jede Menge, denn schon der kleine Ausblick, den Larian bisher veröffentlicht hat, beinhaltet Dinge wie:

Neue legendäre Aktionen im Honour Mode.

Anpassungen des User Interfaces.

Jede Menge Korrekturen von Fehlern in Sachen Grafik oder Gameplay.

Neue Animationen im Camp, etwa für Astarion, Minsc, Karlach.

Anpassungen bestimmter Fraktionen im Finale, die euch unterstützen können.

Anpassungen in einigen Dialogen der Companions.

Performance-Verbesserungen.

Die ganze bisher angekündigte Liste an Änderungen findet ihr hier auf Steam. Die vollständige Liste an Patch Notes soll dann erscheinen, wenn der Patch raus ist.

Damit dürfte es das aber noch nicht gewesen sein, denn Patch 7 soll noch nicht das finale Update für Baldur’s Gate 3 sein. Dementsprechend kann man sich auf weitere Features freuen, so stehen etwa noch Dinge wie Crossplay oder andere Verbesserungen in Zukunft aus. Und wer noch nicht genug hat: Mittlerweile haben die Entwickler das nächste Projekt in Angriff genommen, das aber kein neuer Teil von Baldur’s Gate sein wird.