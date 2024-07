Baldur’s Gate 3: Die 9 stärksten NPCs im Power-Ranking

Auch in Mintharas Geschichte zeigt sich Orins Grausamkeit deutlich: Sie tötete Mintharas Soldaten und folterte die Drow dann grausam. Später infizierte sie Minthara mit einer Gedankenschinder-Larve, was sie zu einer Wahren Seele machte.

Orin ist eine wahnsinnige Gestaltwandlerin und die Auserwählte von Bhaal. Sie ist besonders bekannt für ihre sadistische Freude am Töten. Sie manipuliert ihre Opfer und liebt es, mit ihnen zu spielen. Ihre Fähigkeit zum Gestaltwandel macht sie unberechenbar und ermöglicht es ihr, sich in jede Person zu verwandeln, um ihre Pläne perfide umzusetzen. Ihre düstere Familiengeschichte, geprägt von Misshandlung, Intrigen und Mord, trägt zu ihrem Wesen bei .

In diesem Ranking berücksichtigen wir keine Gottheiten/Götter und auch nicht das Elder Brain. Die Auserwählten hingegen finden in diesem Ranking Platz.

Nach welchen Kriterien wurde das Ranking erstellt? Entscheidend ist nicht die jeweilige Stärke der NPCs, denen ihr im Kampf begegnet, sondern wir richten uns an die Lore und Kampfkraft an sich. Wissen, Intelligenz und mentale Stärke spielen ebenfalls eine Rolle.

In Baldur’s Gate 3 trefft ihr im Laufe des Rollenspiels auf viele coole Charaktere. Doch welcher NPC ist eigentlich am mächtigsten? Die 9 stärksten listen wir in unserem Ranking auf.

