Baldur’s Gate 3: Das Ende ist ein absoluter Witz

MeinMMO-Tiefling Cortyn ist mit dem Ende von Baldur’s Gate 3 unzufrieden. Denn da vergisst das Spiel alles, was es vorher so gut gemacht hat.

Bevor ich mit der Kritik anfange, möchte ich noch einmal betonen, wie viel Spaß Baldur’s Gate 3 mir über den größten Teil des Spiels gemacht hat. Gerade die ersten beiden Akte waren absolut überragend und gehören zum Besten, was ich im Gaming bisher gesehen habe. Das sind schöne, spannende Geschichten und Momente, die ich so bald nicht vergesse.

Dennoch muss ich hier über die letzten zwei Stunden des Spiels reden. Denn da weicht Baldur’s Gate 3 nicht nur von seinen bisherigen Kern-Prinzipien ab, sondern wird in vielen Fällen auch gnadenlos unlogisch und ignoriert seine eigene Hintergrundgeschichte. Und dabei meine ich nichtmal, dass die größte Entscheidung im Spiel eine Lüge ist.

Spoilerwarnung: In diesem Artikel geht es um mehrere mögliche Enden von Baldur’s Gate 3 und demnach um deutliche Spoiler. Ihr wurdet gewarnt.

Meine Tiefling auf dem Höhepunkt ihrer Macht.

Wie ich euch schon berichtet habe, spielte ich meinen Haupt-Spielstand zusammen mit einem Freund, der mich immer wieder zu guten Entscheidungen zwang. Mit deutlich über 120 Stunden reiner Spielzeit waren wir echt lange in Baldur’s Gate 3 unterwegs und haben viel erlebt. Doch in den letzten Spielstunden waren wir beide entsetzt.

Im Gegensatz zum ganzen Rest des Spiels, wird das Ende immer von der Person bestimmt, die den Spielstand „besitzt“. Zuvor war es so, dass auch der Mitspieler tatkräftig entscheiden konnte, wenn er sich einem NPC zuerst nähert. Am Ende war das nicht mehr der Fall.

Daher entschieden wir uns, das Ende zweimal zu spielen: Einmal mit meinen Entscheidungen und einmal mit den Entscheidungen meines Mitspielers.

Das böse Ende – 15 Sekunden-Szene mit Fade to Black

Am Ende des Spiels braucht man einen Gedankenschinder. Das ist eine schwerwiegende Entscheidung – denn die Verwandlung ist permanent. Da ich grundsätzlich „böse“ Entscheidungen getroffen habe, dachte ich mir: Okay, jetzt zieh’ ich es durch und versuche meinen Masterplan. Ich bringe Karlach dazu, sich in einen Gedankenschinder zu verwandeln. Sie ist sogar extrem glücklich, weil sie glaubt, damit länger leben zu können, da als Gedankenschinder ihre Höllenmaschine sie nicht mehr so stark beeinträchtigt.

Dabei ignoriert Karlach komplett, dass die Verwandlung ihre Seele auslöscht – aber mehr dazu später.

Der große Moment ist gekommen. Karlach ist bereit, die Absolute zu vernichten und die Erzählerstimme stellt mich vor eine finale Wahl: Lasse ich Karlach die Absolute vernichten? Oder verrate ich Karlach im letzten Moment und nehme mir selbst die Macht eines gottgleichen Wesens.

Die letzte Wahl im Spiel.

5 Sekunden später hat Karlach einen Dolch erst im Rücken und dann mehrfach im Bauch.

Ich musste sardonisch grinsen. Nach 120 Stunden Spielzeit käme jetzt das „böse“ Ende. Meine Tiefling ergreift die Kontrolle und befiehlt der Absoluten, ihre Kontrolle auf alle Wesen auszubreiten. Ein kurzer Schnitt. Meine Cortyn setzt sich auf einen Thron, schaut finster in die Kamera und sagt „In meinem Namen.“

Ende.

Diese ganze Szene, einschließlich der Ermordung von Karlach hat knapp 30 Sekunden gedauert.

Das fulminante, böse Ende, auf das ich so lange gehofft habe, ist literally nur mein Charakter, der sich auf einen Thron setzt und böse in die Kamera schaut, bevor der Bildschirm schwarz wird.

Ein Sitz für die Ewigkeit – die leider nur 15 Sekunden dauert.

Als die Credits ablaufen, schweigen wir uns im Discord eine Weile an. Erst nach ein paar Minuten höre ich dann zweifelnd von meinem Mitspieler: „Das war jetzt aber schon … etwas knapp.“

Es gibt keine „After Credits“-Szene. Das Spiel kehrt zum Hauptmenü zurück.

Ich fühlte mich leer. Mit „unbefriedigenden Enden“ kenne ich mich spätestens seit Mass Effect 3 aus, aber das hier war auf einem ganz anderen Niveau. Die kurze Szene wirkte, als hätte sie jemand 2 Stunden vor dem Release noch schnell ins Spiel geschmuggelt, damit man auch eine böse Variante hat.

Das „gute Ende“ ist auch beknackt

Wie zuvor abgemacht, spielten wir danach die letzten 2 Stunden mit den „guten Entscheidungen“. Und ganz ehrlich, das ist noch beknackter als das schlechte Ende, denn plötzlich führen sich alle Charaktere auf als wären sie gerade dem Kindergarten entflohen.

Wir sagen dem Emperor, dass niemand von uns zum Gedankenschinder werden will. Stattdessen wollen wir den gefangenen Orpheus befreien und mit ihm gegen die Absolute kämpfen.

Der Emperor, der uns über 120 Stunden unterstützt hat und dessen einziges Ziel es bisher war, gegen die Absolute zu bestehen, spielt beleidigte Leberwurst als hätte ihm gerade jemand das Sandförmchen aus der Hand genommen. Er rennt weg und schließt sich der Absoluten an – ja, einfach so. Nachdem das ganze Spiel über die Absolute der allumfassende, böse Feind war, läuft er mal eben spontan über. Das wird nur noch bescheuerter, wenn man in der Handlung rausgefunden hat, dass der Emperor Balduran war – der Begründer von Baldur’s Gate.

Okay, das war schon „wild“. Aber es wurde noch schlimmer.

Der Prinz Orpheus wird befreit und der meckert auch erstmal rum: Ja, eigentlich würde er sich mit Infizierten wie uns gar nicht unterhalten. So ein Abschaum wie Gedankenschinder oder Leute mit Kaulquappe im Kopf kommen eigentlich gar nicht in seine Nähe. Wir sind das ekelerregendste auf der Welt, absoluter Abschaum.

Wir sagen auch Orpheus, dass keiner von uns sich in einen Gedankenschinder verwandeln will.

Und weil Orpheus offenbar auch ein kosmisches Wesen von Prinzipien ist – verwandelt er sich einfach eben selbst in einen Gedankenschinder.

Das war einer der wenigen Momente, in denen ich im Discord laut „Lol“ sagen musste, weil ich lachen wollte, aber es ging einfach nicht.

Nachdem Orpheus uns erst beleidigt hat, verwandelt er sich quasi ohne mit der Wimper zu zucken selbst in einen Gedankenschinder – wobei nichtmal erklärt wird, ob er selbst mit einer Kaulquappe infiziert ist (was, ehrlich gesagt, nur sehr wenig Sinn ergeben würde). Er macht’s einfach – weil Plot.

Wieder der Endkampf. Dieses Mal lassen wir Orpheus als Gedankenschinder sein Ding durchziehen – die Absolute wird getötet.

Für Karlach gibt es kein gutes Ende. Existiert in den Spieldaten, wurde aber geschnitten.

Anstatt der 30-Sekunden-Sequenz wie beim „bösen Ende“, kommt hier noch richtig viel. Alle Begleiter tauchen noch einmal auf und haben etwas zu sagen. Gale will ein Artefakt suchen gehen, um selbst ein Gott zu werden, Shadowheart sagt irgendwelche Shadowheart-Dinge und Karlach geht in Flammen auf und zerfällt zu Asche, weil ihr „gutes Ende“ gar nicht im Spiel enthalten ist (was ein Skandal für einen anderen Artikel ist).

Trotzdem stimmt eine ganze Menge nicht. Denn alle Begleiter reden mit mir, als hätte ich mich in einen Gedankenschinder verwandelt. Sie reden davon, dass mir meine Tentakel stehen würden und dass das ja gar nicht so schlimm wäre. Dabei ist meine Tiefling in diesem Ende gar nicht zum Gedankenschinder geworden und sogar ihre „halbe Transformation“ aus dem Ende von Akt 2 ist aus irgendeinem Grund wieder verschwunden.

Meine Begleiter halten mich für einen Gedankenschinder. SO hässlich hatte ich meine Cortyn gar nicht gemacht.

Die ganzen Szenen dauern rund 10 Minuten. Nach den Credits gibt es noch eine abschließende Szene mit Lazarus.

Zwei Enden, aber nur eines ist „richtig“

Ich will gnädig sein. Dass mich meine Begleiter am Ende als Gedankenschinder ansprechen, ist vermutlich ein Bug, der bald gefixt wird. Darüber kann ich hinwegsehen.

Aber über andere Dinge nicht.

Das „gute“ Ende ist richtig ausgearbeitet. Es hat unterschiedliche Variablen, etwa was wir mit unseren Begleitern im Laufe der Story getan haben. Hier gibt es zahlreiche verschiedene Szenen mit kleinen Unterschieden und selbst wenn ich nur ein paar gesehen habe, muss ich sagen: Zumindest die End-Sequenz ist hier im Großen und Ganzen recht stimmig.

Aber dass das „böse Ende“ mit einer 15-Sekunden-Sequenz abgespeist wird, ist eine Frechheit.

Einen großen Teil des Spiels über gibt mir Baldur’s Gate 3 die Freiheit in meinen Entscheidungen. Ich kann „gut“ sein und so viele wie möglich retten oder ich bin „böse“, morde hinterhältig und greife nach der absoluten Macht (oder der Macht der Absoluten – wie man’s nimmt).

Doch ganz am Ende sagt mir das Spiel recht unmissverständlich: Wenn du böse handelst, bekommst du auch kein „richtiges“ Ende. Wenn du das „richtige“ Ende willst, dann musst du „gut“ sein.

Und das ist verdammt schade.

Baldur’s Gate 3 ignoriert seine eigene Story

Was für mich jedoch der schlimmste Kritikpunkt ist, ist der Umstand, dass Baldur’s Gate 3 seine eigene etablierte Story am Ende einfach zum Fenster hinauswirft. Denn eines der wichtigsten Aspekte von Baldur’s Gate 3 ist, dass die Gedankenschinder keine Seelen haben. Wenn ein sterbliches Wesen mit einer Kaulquappe infiziert wird und sich anschließend in einen Gedankenschinder verwandelt, dann erlischt die Seele vollkommen. Denn Gedankenschinder haben keine Seele, das wird mehrfach im Spiel betont und wiederholt.

In beiden Beispielen sind weder Karlach noch Orpheus (und durch den Ansprache-Bug auch mein Charaker) wirklich „sie selbst“ – sie sind Gedankenschinder geworden, ihre Seele wurde ausgelöscht. Was noch existiert ist lediglich ein seelenloser Gedankenschinder, der die Erinnerungen an den früheren Wirt besitzt.

Karlach – ohne Seele. Aber das scheinen alle vergessen zu haben.

Doch das wird von den Begleitern vollkommen ignoriert. Es ist, als hätten sie vergessen, dass die Seele bei der Verwandlung erlischt. Es ist, als hätten sie diesen wichtigen, kritischen Story-Punkt einfach ausgeblendet.

Dass es sich dabei nicht um ein „Versehen“ handelt und das Verschwinden der Seele bis zuletzt so angedacht war, zeigt auch die Szene nach den Credits. Dort sieht man Lazarus vor einer Abbildung der Toten Drei und fragt, ob sie wirklich dachten, dass dieses „massive Verschwinden der Seelen“ den anderen Göttern entgehen würde.

Baldur’s Gate 3 vergeigt mit dem Ende echt viel

Ich könnte mich noch sehr lange über das Ende aufregen. Über fehlende Quests, die ein „gutes Ende“ von Begleitern verhindern. Über die letzten 2 Stunden Gameplay, in denen Baldur’s Gate 3 kaum noch Freiheiten hat, sondern alles sehr strikt auf das gleiche Ergebnis hinsteuert. Darüber, dass die Bugs am Ende noch viel schlimmer geworden sind.

Aber eigentlich will ich das nicht, denn ich bin nur eines: Traurig.

Baldur’s Gate 3 hat mich über 120 Stunden so gut unterhalten, dass ich es ewig in Erinnerung halten werde. Aber die letzten 2 Stunden und das Ende sind eine blanke Enttäuschung. Hier müssen die Entwickler nicht nur zahlreiche Fehler beheben, sondern auch nochmal an der Logik der erzählten Story feilen.

Meine Hoffnung ist, dass es in 2 Jahren eine „Definitive Edition“ gibt, die dann ein funktionierendes, durchdachtes Ende bringt.

Denn auch wenn ich Baldur’s Gate 3 in den nächsten Tagen nochmal auf „Taktiker“ anfangen will – das Ende will ich so bald nicht noch einmal spielen. Das tat einfach zu weh.