Warum ist der Paladin eigentlich die beliebteste Klasse in Baldur’s Gate?

Paladin ist die beliebteste Wahl unter den Spielern in Baldur’s Gate 3. MeinMMO-Autorin Fabienne Kissel erklärt aus ihrer Sicht, was die Klasse so gut macht.

In Baldur’s Gate 3 haben Spieler die Qual der Wahl zwischen einer Vielzahl von Klassen, von denen jede einzigartige Fähigkeiten und Spielstile bietet. Der Paladin sticht jedoch besonders hervor, wenn es um Beliebtheit geht.

Eine Statistik von Larian Studios enthüllte nach dem Release-Wochenende, dass der Paladin die am meisten gespielte Klasse im Spiel ist. Und ich kann es gut nachvollziehen. Aus meiner Sicht bietet der Paladin viele Gründe, warum er eine so beliebte Wahl ist.

Quelle: Larian Studios

Hohes Charisma

Beginnen wir mit Charisma. Als Paladin habt ihr genau wie Hexenmeister, Barde und Zauberer als Hauptattribut Charisma, was euch vor allem in Gesprächen weiterhelfen kann. Mit hohem Charisma könnt ihr überzeugender sein und eure Absichten einfacher durchsetzen. Wenn ihr euch zum Beispiel mit einem überzeugenden Schwindel rausreden wollt, kann ein Charisma-Check erforderlich sein.

Darunter zählen folgende Checks:

Täuschen

Einschüchtern

Überreden

Auftreten

Charisma beeinflusst zudem auch den Kauf- und Verkaufswert von Items bei Händlern, was besonders hilfreich auch im Honour-Modus ist, weil dort die Preise bei Händlern nochmal höher ausfallen.

Paladine halten ordentlich was aus

Paladine haben Zugriff auf schwere Rüstung, weil sie darin geübt sind und haben außerdem hohe Trefferpunkte (HP) – was sie ziemlich tanky macht. Mit einer hohen Rüstungsklasse (AC) haltet ihr ordentlich im Kampf was aus und seid insgesamt sehr vielseitig. Ihr könnt etwa als Tank, Unterstützer oder als DD (Damagedealer) agieren. Denn Paladine sind nicht nur geschickte Kämpfer, sie haben auch Zugang zu göttlicher Magie.

Diese reichen von der beliebten Klassenfähigkeit Smite bis hin zu Heil- und Unterstützungszaubern. Ihr seid also insgesamt ein Schweizer Taschenmesser im Team. Ihr könnt mit einem Paladin erheblichen Schaden zufügen, Schaden tanken – aber gleichzeitig auch eure Gruppe gut unterstützen.

Eid-Entscheidungen

Ein weiterer Anreiz, einen Paladin zu wählen, sind die moralischen Entscheidungen, mit denen ihr konfrontiert werdet. Paladine schwören Eide, die ihre Handlungen und Entscheidungen im gesamten Spiel beeinflussen können. Ihr bekommt durch euren Eid bestimmte Antworten in Gesprächen.

Je nachdem, wie ihr euren Eid einhaltet, könnt ihr euch als treuer Diener eures Gottes erweisen oder riskiert, zum Eidbrecher zu werden. Also steht ihr ständig vor der Frage: Was passiert, wenn ich das jetzt mache? Bricht dann mein Eid?

Beispiel für euren Eid: Unterklasse – Eid der Vergeltung

Ihr könnt in Baldur’s Gate 3 dann als Eidbrecher weiterspielen oder gegen 1.000 Gold wieder einen Eid mit eurem Gott eingehen. Allerdings soll es auch gehen, indem man einfach zu Withers geht und die Klasse zurücksetzt.

So gesehen kann man Paladine als extrem fanatische Kleriker sehen, die alles für ihre Gottheit tun würden und niemals gegen ihren Eid verstoßen. Anders als Paladine haben Kleriker keinen Eid, den sie brechen können.

Auren, die sehr stark sind

Paladine erhalten auch Auren, mit denen sie sich und ihre Verbündeten stärken können. Diese Auren können aktiviert werden, ohne einen Zauberslot zu verbrauchen, und bieten dauerhafte Vorteile für das Team. Dabei könnt ihr alle Auren gleichzeitig aktiv haben.

Auf Stufe 6 erhaltet ihr zum Beispiel mit jeder Unterklasse die Klassenaktion Aura des Schutzes . Dadurch erhaltet ihr und Verbündete in der Nähe einen Bonus von +X (abhängig vom Charisma) auf Rettungswürfe.

Aura des Schutzes im Detail

Neben Aura des Schutzes erhaltet ihr auch mit jeder Paladin-Unterklasse Aura der Tapferkeit. Mit dieser Aura könnt ihr und Verbündete in der Nähe nicht verängstigt werden. Die Aura verschwindet, sobald man bewusstlos geworden ist. Danach könnt ihr sie aber auch wieder aktivieren.

Ihr könnt beide Auren gleichzeitig aktiv halten, was ziemlich stark ist. Neben den genannten Auren bekommt ihr je nach Unterklasse (außer Eid der Vergeltung) auch noch zusätzliche dazu, die ihr aktivieren könnt.

Es ist episch

Wenn man sich einen Paladin vor Augen vorstellt, denkt man oft an die Ideale von Tapferkeit, Ehre, Gerechtigkeit, Loyalität, Vertrauen und man hat sofort ein Bild von einem legendären guten Helden im Kopf – jedenfalls geht es mir so. Ich kann mir gut vorstellen, dass viele Spieler es vorziehen (auch ich), Charaktere zu spielen, die diesen Idealen folgen – und genau das bietet der Paladin auch in Baldur’s Gate 3.

Smite ist einfach genial

Als Paladin habt ihr Zugriff auf die Aktion Divine Smite (deutsch: Göttliches Niederstecken), mit der ihr euren nächsten Angriff gegen einen Zauberslot verstärken könnt. Dadurch fügt ihr zusätzlichen gleißenden Schaden in Höhe von 2d8 zu und weitere 1d8 pro eingesetzter Zauberstufe (upcast). So könnt ihr zwischen 40-90 Schaden pro Smite machen.

Ab Level 11 bewirken eure Angriffe durch die Passive Verbessertes Niederstrecken zusätzlich 1d8 gleißenden Schaden, egal ob mit Smite oder als normaler Angriff. Als Paladin könnt ihr mit Smites also ordentlich Schaden austeilen. Gegen Untote und Unholde fügt ihr sogar weitere zusätzliche 1d8 gleißenden Schaden hinzu.

Der Soundeffekt von Smite ist einfach so genial, dass er einen regelrecht süchtig machen kann. Es fühlt sich so belohnend an, wenn man Gegner mit Smite trifft. Und das Beste daran ist, dass ihr keinen Zauberslot verbraucht, wenn ihr euer Ziel damit nicht trefft.

Als Eid der Vergeltung Paladin könnt ihr auch den Zauber Person festhalten mitnehmen. Wenn euch der Zauber bei eurem Gegner gelingt, könnt ihr ihn anschließend Smite angreifen, wodurch ihr immer automatisch kritischen Schaden verursacht (Angriffe aus Melee-Range), wenn der Gegner durch den Zauber festgehalten wird – und das bedeutet, dass ihr doppelten Schaden verursacht.

Ihr könnt aber auch den Zauber Person festhalten mit vielen anderen Klassen mitnehmen und mit eurem Paladin kombinieren, darunter: Barde, Zauberer, Magier, Hexenmeister, Kleriker und Druide.

Kleines Fazit: Seine Vielseitigkeit im Kampf und seine Fähigkeit, das Team zu unterstützen, machen den Paladin in meinen Augen zu einer guten Wahl für viele Spieler in Baldur’s Gate 3. Ihr erhaltet als Paladin auf nahezu jedem Level gute und vielseitige Fähigkeiten, wodurch die Klasse an sich insgesamt sehr stark ist.

Mir persönlich macht der Paladin (bevorzugt Eid der Vergeltung) viel Spaß, so wie er ist, ohne dass ich Multiclass-Builds baue. Meiner Meinung nach kann man mit einem Paladin nichts falsch machen. Für diejenigen, die jedoch Multiclass-Builds bevorzugen, könnte zum Beispiel die Kombination aus Warlock/Paladin oder Paladin/Kämpfer empfehlenswert sein.

Was haltet ihr vom Paladin? Welche Klasse liebt ihr? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Für mich persönlich bleibt im Herzen jedoch immer der Kleriker die beste Wahl. Warum ich diese Klasse so liebe, habe ich euch hier verraten: Die am wenigsten gespielte Klasse in Baldur’s Gate gehört zu den stärksten und ich liebe sie auch