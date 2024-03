Baldur’s Gate 3: Im letzten Akt könnt ihr eure Attribute erhöhen, allerdings müsst ihr dafür schwierige Checks schaffen – So gelingt es euch

Durch den Schurken habt ihr das Klassenmerkmal Reliable Talent . Wenn ihr also einen Skill-Check mit einem Skill durchführt, in dem ihr geübt seid, ist das niedrigste Würfel-Ergebnis immer eine 10. Also, wenn ihr eine 2-9 würfelt, wird automatisch mit einer 10 gerechnet. Damit kommt ihr garantiert auf 25 bei dem Skill-Check, wenn ihr keine 1 würfelt. Eine 1 ist immer ein automatischer Fehlschlag.

Was ist das für ein Trick? Der Schlüssel zum Bestehen der Skill-Checks liegt in der richtigen Vorbereitung und der Wahl der Klasse. Zunächst einmal bringt ihr euren Charakter zu Withers, um eure Klasse zurückzusetzen und eine neue zu wählen.

In dem Haus erwarten euch zudem einige Herausforderungen, auf die wir aber in diesem Artikel nicht eingehen werden. Stattdessen konzentrieren wir uns darauf, wie ihr +2 auf Attribute eurer Wahl durch den Spiegel des Verlustes erhalten könnt.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to