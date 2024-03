Baldur’s Gate 3: Ihr könnt eine einfache Fackel in eine ultimative Waffe verwandeln, um die schwersten Gegner zu besiegen

In Baldur’s Gate 3 könnt ihr eurer Kreativität freien Lauf lassen, um noch mehr aus euren Builds rauszuholen. MeinMMO-Autorin Fabienne Kissel stellt euch heute ein starkes Fackel-Build vor, mit dem ihr haufenweise Schaden anrichten könnt.

Mit einem Multiclass-Build könnt ihr eine einfache Fackel zu der Killerwaffe schlechthin verwandeln, um eure Gegner so richtig zu nerven. Dieser einzigartige Build kombiniert die Klassen Druide, Paladin und Kämpfer, um das Potenzial der ungewöhnlichen Waffe voll auszuschöpfen.

Der Build stammt von dem YouTuber cRPG Bro, der bereits wegen anderen Fun-Builds von der Community gefeiert wird. Zum Beispiel für sein legendäres Salami-Build, mit dem ihr mit Salamis eure Gegner verprügeln könnt.

Einzigartiges Fackel-Build – YouTuber cRPG Bro zeigt den Weg zum maximalen Schaden

Was ist das für ein Build? Normalerweise macht eine Fackel 1d4 stumpfen Schaden und 1d4 Feuerschaden (wenn sie angezündet ist), doch mit diesem Build könnt ihr mit einer Fackel mächtigen Elementarschaden stapeln und austeilen.

cRPG Bro betont, dass die Höhe des Schadens der Fackel zu vergleichen ist mit dem Schaden eines Langschwertes. Zusammen mit dem Smite vom Paladin könnt ihr auf über 90 Schaden pro Smite kommen – was ziemlich viel ist. Damit könnt ihr so manche Gegner einfach oneshotten. Dieser Build soll sich selbst für den härtesten Schwierigkeitsgrad, also den Honour-Modus, eignen.

Wie das Ganze dann später aussehen kann.

So baut ihr den Build:

Um den Schaden mit der Fackel zu maximieren, ist eine Synergie mit Charisma und der Start als Paladin entscheidend. Charisma wird als Zauberattribut gewählt, um Angriffe und Schadenswürfe mit der Fackel zu skalieren. Der Start als Paladin ermöglicht einen schnelleren Zugang zu Smite und zum Tragen (Proficiency) von schwerer Rüstung. Zudem verwendet er auch die Illithiden-Kräfte.

Attributsverteilung: Euer Hauptattribut wird in diesem Build Charisma sein, um euren Schaden zu erhöhen. So könnt ihr die Punkte verteilen, wie es CRPG Bro vorschlägt:

Stärke: 8

Geschicklichkeit: 16

Konstitution: 14

Intelligenz: 8

Weisheit: 10

Charisma: 17

So könnt ihr leveln:

Level 1: Paladin (Eid der Rache)

Paladin (Eid der Rache) Level 2: Paladin, Kampfstil: Duelling oder Defense

Paladin, Duelling oder Defense Level 3: Druide – hier ist der Shillelagh-Cantrip wichtig, um den Schaden der Fackel zu erhöhen.

Druide – hier ist der Shillelagh-Cantrip wichtig, um den Schaden der Fackel zu erhöhen. Level 4: Wieder in Druide. Wählt die Unterklasse: Zirkel der Sporen, um Zugriff auf Symbotic Entity zu haben, um mit euren Fackeln zusätzlichen nekrotischen Schaden (1-6 Schaden) zu verursachen.

Wieder in Druide. Wählt die Unterklasse: Zirkel der Sporen, um Zugriff auf zu haben, um mit euren Fackeln zusätzlichen nekrotischen Schaden (1-6 Schaden) zu verursachen. Level 5: Paladin

Paladin Level 6: Paladin, Feat: Savage Attacker

Paladin, Savage Attacker Level 7: Paladin

Paladin Level 8: Kämpfer, Kampfstil: Two-Weapon-Fighting oder Defense

Kämpfer, Two-Weapon-Fighting oder Defense Level 9: Kämpfer

Kämpfer Level 10: Kämpfer Unterklasse wählen: Champion

Kämpfer Unterklasse wählen: Champion Level 11: Kämpfer, Talent: Attributsverbesserung für mehr Charisma

Kämpfer, Attributsverbesserung für mehr Charisma Level 12: Paladin für Aura of Protection und Level 3 -Zauberslot

cRPG Bro gibt in seinem Video auf YouTube auch an, dass ihr flexibel sein könnt beim Leveln und bei der Wahl eures Kampfstils, je nachdem was ihr lieber bevorzugt.

Hier könnt ihr euch dieser Build genauer anschauen, um das Beste aus den Fackeln herauszuholen:

Für wen lohnt es sich? Insgesamt zeigt er in diesem Fun-Build, was man aus einer einfachen Fackel alles rausholen kann. Er bufft die Fackel mit auch Magical Weapon , Elemental Weapon , Divine Favour und bestimmten Rüstungsteilen, die er im Video zeigt, bis quasi ins Unendliche, um maximalen Schaden zu erzielen.

Allerdings muss er dafür vermutlich auch ziemlich oft rasten, weil er seine Zauberslots häufig raushauen muss, um den Damage der Fackel in diesem Maße erhöhen zu können. Es kann also auch ziemlich mühselig werden, sich immer wieder vorzubereiten und buffen zu müssen, um den Schaden auszuteilen.

Wer allerdings Lust auf einen Fun-Build hat, für den könnte es das Richtige sein. Für alle, die eher auf klassische Multiclass-Builds setzen wollen, können wir euch diese hier empfehlen: Baldur’s Gate 3: Die besten Multiclass-Builds und was sie so gut macht