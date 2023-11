Ein Build lässt euch zum besten Salami-Krieger in Baldur’s Gate 3 werden

Spirit of the North 2 zeigt ersten Trailer und wieder geht ihr als Fuchs auf eine atemberaubende Reise. Diesmal mit beflügeltem Begleiter.

Die Magie von RPGs: Klar, der Salami-Krieger ist sicher nicht der stärkste Build im Spiel. Aber darum geht es dabei auch gar nicht. Das Tolle an Rollenspielen ist ja gerade, dass man nicht immer optimal handelt, sondern eben wie der verkörperte Charakter. Und je schräger diese Figur ist, desto lustiger wird das Rollenspiel-Erlebnis. Wenn ihr also „Worst von Carnivore, den Schwinger der heiligen Salamis“ spielen wollt – nur zu. Es ist nie zu früh für einen neuen Run von Baldur’s Gate 3.

In seinem YouTube-Video stellt „ cRPG Bro “ den optimale Wurst-Build vor, um möglichst viel aus den Salamis herauszuholen. Da die Würste an sich nur 1-4 Wuchtschaden austeilen, müssen sie mit verschiedenen Treffereffekten und Elementarschaden versehen werden.

Eine Salami als Waffe? Wenn ihr in Baldur’s Gate 3 schon ein paar Nächte am Lagerfeuer hinter euch habt, wurde sie bestimmt schon einmal von euch verzehrt: die Salami. Denn als Nahrung bringt sie 6 „Lagervorräte“.

