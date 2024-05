Baldur’s Gate 3: „Essentiell für jeden Honour Run“ – Eine Klasse rettet jeden Kampf, so funktioniert sie

Im Ehren-Modus von Baldur’s Gate 3 müsst ihr mit deutlich mehr Schwierigkeiten kämpfen als normalerweise. Eine Klasse hilft dabei, selbst harte Kämpfe zu überstehen. Das gilt auch, wenn ihr „normal“ spielt.

Was ist das für eine Klasse?

Diebe sind eine der Unterklassen, die sich Schurken auf Stufe 3 aussuchen können.

Schurken sind eigentlich eine der schwächeren Klassen, aber der Dieb-Archetyp gehört zu den besseren Spezialisierungen.

Obwohl Diebe weniger besondere Aktionen und Fähigkeiten bekommen wie Arkane Trickster und Assassinen, sind sie im Kampf und in kniffligen Situationen die beste Wahl.

Darum sind Diebe so stark: Im Vergleich mit anderen Klassen haben Diebe einen ordentlichen Schadens-Output. Sie können zwar nicht mal einfach so Gegner oneshotten wie Assassinen, aber sind vor allem mit 2 Hand-Armbrüsten starke Angreifer.

Was Diebe jedoch von allen anderen Klassen abhebt und sie so wertvoll macht, ist ihre besondere Eigenschaft „Flinke Hände“. Bereits auf Stufe 3 erhalten Diebe damit eine zweite Bonusaktion, die sie für verschiedene Dinge einsetzen können, etwa:

einen Angriff mit der Nebenhand

einen Trank trinken

Stoßen, was Gegner direkt töten kann

Springen

Raffinierte Aktionen, besondere Bonusaktionen nur für Schurken

Und hier kommt die Stärke des Diebes: Eine Raffinierte Aktion ist der Sprint. Damit verdoppelt ihr eure Bewegungsgeschwindigkeit. Diebe können also insgesamt 3 Mal sprinten: Einmal durch ihre normale Aktion, dann zweimal per Bonusaktion. Das reicht in den allermeisten Fällen, um aus einem Kampf zu entkommen:

Die Grundrate für Bewegung bei den meisten Charakteren ist 9 Meter.

Sprintet ihr 3 Mal, erhöht sich das auf 4*9, also 36 Meter.

Um aus einem Kampf zu fliehen, müsst ihr 27 Meter vom nächsten Gegner entfernt sein.

Diebe können also selbst bei verstreuten Gegnern fast immer entkommen und so die Gruppe wiederbeleben, sollte es zur Auslöschung kommen. Dazu erhalten Diebe auf Stufe 9 die Fähigkeit, sich unsichtbar zu machen – sind also für die Flucht noch besser gewappnet. So etwas ist vor allem in Honour Runs wichtig, weil hier der Tod der Gruppe das ende des Spiels bedeutet.

Wollt ihr es selbst ausprobieren? So skillt ihr um:

„Nette Idee, aber ein Kneipenschläger-Mönch ist besser“

In der Community stimmen viele zu, dass Diebe eine der besten Klassen für Honour Runs sind (via Reddit). Vor allem, wenn man noch nie im Ehre-Modus gespielt hat, sei die Klasse ideal. Einige widersprechen jedoch und teilen ihre eher fortgeschrittenen Techniken.

Der Nutzer FarTooYoungForReddit erklärt seinen Trick. Die Armbrüste seien auf Waldläufern oder Barden besser aufgehoben, da käme einfach mehr Schaden bei rum. Ein Mönch sei dann statt eines Schurken besser für Schaden und zum Entkommen:

Du kannst deinen Windschritt nutzen, um zu sprinten oder zu entkommen. Wenn du das getan hast, spamst du einfach Sprünge mit weit mehr als deiner Bewegungsgeschwindigkeit, ohne überhaupt deine Aktion zu verbrauchen. Fühlt sich an, als könntest du einfach von der Schwertküste entkommen in anderthalb Runden und du kannst über Gegner springen, um Gelegenheitsangriffe zu vermeiden. FarTooYoungForReddit auf Reddit

Windschritt entfernt die Aktionskosten für Sprünge, weswegen ihr euch einfach hüpfend fortbewegen könnt. Mit entsprechender Stärke und/oder dem „Sprung“-Zauber, kommt ihr so locker über 10–15 Meter weit pro Sprung.

Das einzige Problem sei, dass beides nicht funktioniere in Gebieten, in denen man nicht ins Lager gehen könne. Selbst wenn man dem Kampf entkommt, könnt ihr eure Begleiter nicht so ohne Weiteres wiederbeleben. Aber der Ehren-Modus soll schließlich auch hart sein.

Mit dem Dieb macht ihr euch einen solchen Run etwas leichter und es ist ratsam, wirklich jeden Vorteil mitzunehmen. Die Bosse haben im Honour Mode mehr Fähigkeiten und können teilweise einen Kampf, der gewonnen scheint, in einer Runde kippen lassen. Oft enden solche Durchläufe aber auch einfach wegen Dummheit: Spieler meistert 90 Stunden lang den Honour-Mode, macht sich mit einem Techtelmechtel alles kaputt