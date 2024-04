Baldur’s Gate 3: Spieler meistert 90 Stunden lang den Honour-Mode, macht sich mit einem Techtelmechtel alles kaputt

Den Honour-Mode in Baldur’s Gate 3 zu bestehen, ist die aktuelle Kür für viele Spieler. Einer von ihnen hat sich 90 Stunden lang erfolgreich durchgekämpft. Doch in Akt 3 machte er sich mit dem falschen Techtelmechtel alles kaputt.

Was ist der Honour-Mode? Wenn ihr euch dem Honour-Mode in Baldur’s Gate 3 stellt, dann stellt ihr euch dem Spiel in seiner schwersten Form. Ihr habt nur einen Spielstand und wenn eure Gruppe stirbt, ist das Spiel vorbei. Neu laden oder nochmal würfeln ist hier nicht möglich.

Entsprechend herausfordernd ist der Modus und hat schon viele Spieler zu neuen Höchstleistungen angespornt.

Was ist dem Spieler passiert? Auf reddit schreibt Burner_6_6_6 von seinem Honour-Modus-Run: Er habe 90 Stunden lang tapfer durchgehalten. Akt 1 und 2 hat er hinter sich gelassen. Doch sein Ausflug in das Haus der Hoffnung in Akt 3 machte ihm einen Strich durch die Rechnung.

Wenn ihr euch selbst einen Überblick über die Herausforderung machen wollt, könnt ihr alles dazu in unserem Guide lesen:

Mehr zum Thema Baldur’s Gate 3: House of Hope – Ritualkreis lösen, Orphischen Hammer finden und Boss besiegen von Fabienne Kissel

Tatsächlich löste Burner_6_6_6 alle Rätsel und Probleme. Doch dann hieß es, er brauche noch einen Schlüssel von einem Inkubus, um die Quest abzuschließen. Der Spieler kannte die Szene mit Harleep, besagtem Inkubus, noch nicht. Als also die Wahl im Raum stand, ob man Harleep bekämpfen oder mit ihm schlafen wolle, wählte er den Sex.

Doch kaum hat sich Burner_6_6_6 dazu entschieden, Harleep seine Seele zu geben, ploppt der Game-Over-Bildschirm auf.

Warum hat das Stell-dich-ein zum Ende geführt? Während ihr euch munter und fast ohne größere Konsequenzen für das Plot von Baldur’s Gate 3 durch das Spiel flirten könnt, müsst ihr bei Haarlep Vorsicht walten lassen:

Lasst ihr euch auf den Sex ein und übergebt – willentlich oder weil ihr euren Wurf versaut habt – eure Seele an Haarlep für Raphael, seid ihr sofort Tod. Ihr könnt euch danach auch nicht wiederbeleben, sondern müsst neu laden. Das wiederum geht im Honour-Modus nicht.

Es ist also zu empfehlen, diese spezielle Entscheidung für einen Run aufzuheben, bei dem nicht ganz so viel auf dem Spiel steht wie im Honour-Modus.

Tatsächlich ist auch Burner_6_6_6 mittlerweile dieser Meinung. Er beendet seinen Post mit folgenden Worten: Also habe ich meinen 90-Stunden-Honour-Modus-Run verloren, weil ich die Szene sehen wollte. War es das wert? Nein.

Tatsächlich gibt es in der Welt von Baldur’s Gate 3 ganz schön viele Dinge, die das Leben und die Zivilisation bedrohen. Die Community diskutiert gerade, dass die Welt längst hätte untergehen müssen und warum dem (noch) nicht so ist.