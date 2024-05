Baldur’s Gate 3: „Withers ist nicht dein Freund“ – Fans haben düstere Theorie, warum ein mächtiger NPC uns nie heilt

In Baldur’s Gate 3 werdet ihr fast das gesamte Spiel über von jemandem begleitet, der euch jederzeit wiederbeleben kann: Lazarus, oder dem Verdorrten. Laut Regeln kann er euch eigentlich sogar von der Larve heilen, tut es aber nicht. Warum?

Spoiler-Warnung: Hier geht es um einige Details der Story, die ihr nur unter bestimmten Umständen und mit Wissen selbst herausfinden könnt.

Wer ist Withers?

Der Verdorrte, auch Lazarus oder im Englischen „Withers“, ist ein Untoter, der während Akt 1 in eurem Lager auftaucht und euch ab dann dauerhaft begleitet. Er ist bekannt für seine schrullige Art und teilweise erstaunlich bissigen Kommentare.

Eigentlich handelt es sich bei Withers um den Totengott Jergal, was sich über einige Details im Spiel sowie aus den Spieldateien selbst ableiten lässt.

Laut Regeln müsste es eigentlich möglich sein, dass euch Jergal von der Gedankenschinder-Larve heilt, die euch zu Beginn eingesetzt wird – er entscheidet sich nur, das nicht zu tun.

Kann Jergal uns wirklich heilen? Ein Nutzer auf Reddit hat eine Passage aus dem offiziellen Regelbuch von Dungeons & Dragons zum Thema Vampire gefunden. Dort heißt es: Vampirismus ist ein Zustand, der geheilt wird, wenn der Betroffene stirbt und wiederbelebt wird.

Das hat in der Community mehrere Punkte zur Diskussion gebracht:

Warum wird Astarion nicht vom Vampirismus befreit, wenn er stirbt und wiederkommt?

Und warum werden wir als Spieler nicht von der Larve befreit, wenn wir sterben und Withers uns wiederbelebt?

Denn auch das sollte eigentlich passieren: Wenn der Wirt stirbt, sollte regeltechnisch auch die Larve sterben. In den meisten Fällen hält sich Larian in Baldur’s Gate 3 streng an die Regeln mit nur ein paar Ausnahmen, um den Spielfluss zu verbessern.

Das geht teilweise so weit, dass Regeln sogar Gameplay mehr oder weniger aushebeln, ihr könnt euch etwa einfach verkleiden, um mit Toten zu sprechen, die ihr selbst getötet habt. Genau hier wird aber scheinbar auf die Regel verzichtet – oder auch nicht. Spieler haben eine Theorie.

Lazarus ist ein wichtiger NPC. Er kann euch und eure Truppe nicht nur wiederbeleben, bei ihm könnt ihr auch eine neue Klasse wählen und umskillen:

„Tav ist der Auserwählte von Jergal“

Laut der Diskussion hat Lazarus überhaupt kein Interesse daran, Tav – also den Spieler-Charakter – von der Larve zu befreien. Angeblich belebt er euch absichtlich samt der Larve wieder, damit ihr weiterhin infiziert seid, um damit sicherzustellen, dass ihr für ihn kämpft.

Denn eigentlich sei sein Plan, die „Toten Drei“ zu vernichten, also Bhaal, Myrkul und Bane – oder zumindest deren Auserwählte. Das sei ohnehin seine Aufgabe, die er vom Gott Helm bekommen habe, weil die Toten Drei überhaupt erst durch ihn zum Problem wurden.

Außerdem erhalte das Dunkle Verlangen, eigentlich das buchstäbliche Kind von Bhaal, die Kräfte von Jergal, wenn es seinen Vater ablehnt. Wenn nicht Tav, dann sei zumindest die „Dark Urge“ der Auserwählte des Jergal.

In einem anderen Thread auf Reddit unterhalten sich die Fans darüber, dass Withers euch sogar nicht einmal freiwillig begleitet. Er sei geschickt worden, um eine Aufgabe zu erledigen, vor allem weil die Götter durch die neue Bedrohung durch die Absolute in Aufruhr seien.

Wenn Lazarus euch also nicht vollständig heilt, könnte es auch daran liegen, dass irgendeine höhere Instanz das so verlangt – im Zweifelsfall der oberste Gott Ao. Die Fans sind sich allerdings einig, dass Withers zumindest ein gewisses Maß an Zuneigung für die Charaktere empfindet. Schließlich richtet er eine Party für euch aus, außer ihr benehmt euch daneben: Wenn ihr Lazarus im neuen Patch von Baldur’s Gate 3 ärgert, seid ihr erledigt