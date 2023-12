Wenn ihr Lazarus im neuen Patch von Baldur’s Gate 3 ärgert, seid ihr erledigt

Habt ihr gerne Lazarus in Baldur’s Gate 3 geneckt? Wenn ihr es übertreibt, dann kann das nun sehr dramatische Folgen haben.

Der neuste Patch von Baldur’s Gate 3 hat eine Menge Veränderungen mit sich gebracht. Vor allem das Ende des Spiels ist nun runder und hat ein paar neue Sequenzen, die dem ganzen Spiel einen würdigen Abschluss verleihen. Allerdings habt ihr auch Möglichkeiten, diesen Abschluss gehörig zu ruinieren – wenn ihr euch nicht an die Regeln des Gastgebers haltet. Denn auch Lazarus’ Geduld hat Grenzen.

Spoilerwarnung: Wer das neue Ende von Baldur’s Gate 3 noch nicht erlebt hat und das selbst spielen möchte, sollte hier nicht weiterlesen.

Was passiert am Ende? Nach dem ursprünglichen Ende von Baldur’s Gate 3 gibt es, unter bestimmten Voraussetzungen, eine große Abschlussparty. Hier lädt euch Lazarus ein und veranstaltet in eurem Lager nochmal eine fette Sause. Das ist ein guter Augenblick, um sich von allen zu verabschieden und das lange Abenteuer noch einmal Revue passieren zu lassen.

Wie es sich für Baldur’s Gate 3 gehört, habt ihr aber auch bei dieser Party nahezu vollkommene Freiheit und könnt jede Menge Chaos stiften – zumindest bis zu einer bestimmten Grenze. Denn wenn ihr euch nicht benehmt, dann greift Lazarus ein.

Was macht Lazarus auf der Party? Die meiste Zeit toleriert Lazarus euren Unsinn. Die Grenze ist jedoch überschritten, sobald ihr irgendeinen Gast auf der Party tatsächlich umbringt. In dem Fall beginnt sofort eine Zwischensequenz, in der Lazarus langsam auf euren Charakter zugeht und sich schwer enttäuscht zeigt.

Im Subreddit von Baldur’s Gate 3 hat Camilams diese Szene gezeigt:

Er rügt euch dafür, dass ihr „seine Party“ ruiniert habt und hat endgültig von eurem Verhalten die Schnauze voll. Kurzerhand öffnet er ein Portal und schleudert euch hindurch, womit ihr nicht nur von der Party, sondern auch aus der Welt verbannt seid.

Nein, ihr bekommt nicht einmal einen Rettungswurf auf diesen Angriff gegen euch – ihr werdet ohne mögliche Gegenwehr aus der Welt verbannt. So stark ist Lazarus.

Wer ist Lazarus? Lazarus, oder im englischen „Withers“ spielt die meiste Zeit nur eine Nebenrolle. Ihr findet ihn früh in Akt 1 und er ist im Grunde eine „Absicherung“, dass ihr euer Spiel auch abschließen könnt. Er belebt gestorbene Verbündete wieder oder versorgt euch mit Söldner-Ersatz, falls ihr die „echten“ Begleiter alle vergrault habt. Außerdem kann man bei ihm seine Talente und Klasse zurücksetzen lassen. Dazu kommt, dass er unverwundbar ist – egal was ihr macht, er erleidet keinen Schaden und belächelt eure Bemühungen nur.

Damit wirkt Lazarus eher wie eine Spielmechanik und weniger wie ein NPC in der Spielwelt – doch das täuscht.

