Spieler von Baldur’s Gate 3 wollen den Oberbösewicht knutschen – Larian hat eine deutliche Meinung

Baldur’s Gate 3 lässt seine Spieler Romanzen mit verschiedensten NPCs eingehen. Aktuell hoffen die Fans noch fest auf eine Liebelei mit einem der Oberbösewichte, aber Larian hat deutliche Worte.

Achtung, Spoiler: Hier geht es um einen Charakter, der in Akt 2 von Baldur’s Gate 3 sein Debüt feiert.

Um welchen Charakter geht es? Der Charakter, den sich viele Fans als Romance-Option wünschen, ist niemand anderes als einer der drei Oberbösewichte aus Baldur’s Gate 3: Enver Gortash.

Gortash ist einer der Strippenzieher hinter den Geschehnissen im Spiel. Zusammen mit Orin der Roten und Ketheric Thorm bildet er die Spitze des Kultes der Absoluten. Er ist der Auserwählte von Bane, dem Gott der Dunkelheit, Tyrannei, Hass und Konflikt.

Er taucht erstmals am Ende von Akt 2 von Baldur’s Gate 3 auf. Der Spieler lernt aber erst in Akt 3 wirklich mehr über ihn, wenn es Richtung Baldurs Tor geht.

Eine Romanze mit dem Bösewicht? Larian sagt, Babygirl hat keine Zeit zum Knutschen

Was sagt Larian dazu? Die Spieler haben Larian Studios immer wieder via Social Media mitgeteilt, wie sehr sie sich eine Romanze mit Gortash wünschen. Nun haben sie das Thema in ihrem neuesten Community-Update direkt angesprochen:

[…]Aber werden wir Gortash küssen können, hören wir euch flehen, wir wollen Gortash küssen. Hört mal, er ist ein komplizierter Typ, der sehr beschäftigt damit ist, die Details der Todeskult-Büropolitik zu bedenken. Babygirl hat keine Zeit zum Knutschen. Larian Studios via Steam, 16.07.2024

Damit sind die Hoffnungen auf eine späte, nachgereichte Romanze mit Gortash vermutlich ein für alle Mal erledigt. Dabei hat Larian Studios bereits früher den Fan-Wünschen nachgegeben: Die Romanze mit dem Druiden Halsin und entsprechend auch die berühmt-berüchtigte Bärensexszene, sind nur entstanden, weil die Spieler den Charakter so sehr mochten.

Warum wollen die Spieler ihn romancen? Gortash sieht auf den ersten Blick nicht nach einem Charakter aus, der die Fan-Herzen höher schlagen lassen würde. reddit-User MxCrosswords will in einem Post wissen, warum die Leute so auf ihn stehen.

Ein Hauptgrund laut den Kommentaren darunter ist der Synchronsprecher: Jason Isaacs. Der Schauspieler ist unter anderem bekannt für seine Rolle als Lucius Malfoy in den Harry-Potter-Filmen. Zudem war er als Captain Hook in Peter Pan (2003). Wer The Patriot gesehen hat, kennt ihn als Col. William Tavington.

Die Spieler, die Jason Isaacs gut finden, übertragen dies also teilweise auf den von ihm gesprochenen Charakter.

Hier ein Post eines exemplarischen Gortash-Fans:

reddit-Nutzer jayk1406 fügt noch hinzu, dass das Interesse gar nicht so sehr durch Gortashs Aussehen käme, sondern viel mehr durch seine Geschichte mit dem Origin-Charakter Dunkles Verlangen.

Andere wiederum gehen schlicht darauf ein, dass ihnen die Ästhetik eines überarbeiteten, überkoffeinierten Mannes mit Eyeliner von vor einer Woche, einer dunklen Vergangenheit und echtem Respekt vor ihrem Charakter, dem Dunklen Verlangen, einfach gefällt. On top kommen noch sein Charme, seine Intelligenz und alles, was er als einer der drei Oberbösewichte repräsentiert.

