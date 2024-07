Bärenliebe in Baldur’s Gate 3 war ein „Wendepunkt in der Geschichte der Videospiele“, sagt einer der Entwickler

Vor etwas über einem Jahr ging Larian Studios mit einer Szene in Baldur’s Gate 3 viral, in der ein Charakter mit einem Bären intim wird. Jetzt hat Senior-Entwickler Baudelaire Welch erklärt, wie die Szene ins Spiel kam.

Um welche Szene geht es? Die spezielle Szene ist eine der Optionen für eine heiße Nacht mit dem Charakter Halsin. Hat sich Halsin euch in Akt 1 angeschlossen und habt ihr seine Storyline in Akt 2 zu einem positiven Ende gebracht, könnt ihr eine Romanze mit ihm beginnen.

Die Sex-Szene mit ihm hat zwei Szenarien, in einer davon verwandelt er sich für den Akt in einen Bären.

Larian Studios ging vor etwa einem Jahr mit genau dieser Szene viral: Sie zeigten Ausschnitte davon, wie der spielbare Charakter Astarion sich auf eben diesen Akt einlässt. Auch darüber spricht MeinMMO-Chefredakteurin Leya Jankowski im GameStar Talk:

„Wendepunkt in der Geschichte der Videospiele“ sagt der Entwickler

Was sagt der Entwickler? Baudelaire Welch ist Senior-Entwickler bei Larian, konkret ist er als Senior Narrative Designer aktiv. Während der Develop:Brighton 2024 sprach er über die berühmt-berüchtigte Bärensexszene. Dabei ging er konkret auf die stetig wachsende Community der Fanfiction-Autoren und -Leser ein:

Romanzen sind einer der langwierigsten Teile einer Fangemeinde, die man schaffen kann. Die Leute werden noch jahrelang über eine gute Romanze in Fanfiction schreiben. Die Charakteranalysen in diesen Debatten wird noch sehr lange weitergehen. Nehmt die Bärenszene in Baldur’s Gate 3. Warum hat sie die Menschen so beeindruckt? Das ist es, was es für mich bedeutete, als ich an Baldur’s Gate 3 beteiligt war. Diese Szene fühlt sich wie ein Wendepunkt in der Geschichte der Videospiele an, bei dem die Fanfiction-Gemeinde das Gefühl hat, keine Subkultur zu sein, sondern die Mehrheit des Publikums, das in einer Szene und im Spiel als Ganzes angesprochen wird. Baudelaire Welch, 11.07.2024

Zudem gibt der Entwickler an, dass Halsin eigentlich nie eine Romance-Option hätte sein sollen. Das überwältigende Feedback der Spieler im Early Access hat Larian dazu bewogen, aus seinem Charakter mehr zu machen. Sie seien sich zudem durchaus bewusst, dass die Spieler Halsin Nicknamen gegeben haben wie Daddy Halsin oder Druid Daddy .

Das Team von Larian hat entsprechend aktiv das Fan-Feedback implementiert und darüber nachgedacht, wie sie einen essenziellen Teil der Community aktiv ansprechen können.

Fanfiction: Von Fix-it-Fics und alternativen Zeitlinien

Was sind Fanfiction? Das ist eins der ersten Male, dass ein Entwickler darüber spricht, konkret den Teil der Fangemeinde ansprechen zu wollen, der Fanfiction schreibt und konsumiert.

Fanfiction sind Texte, die auf bestehenden Geschichten basieren. Die Autoren sind zumeist anonym und haben keine offiziellen Gestaltungsmöglichkeiten im Werk, auf dessen Basis sie schreiben.

Fanfiction sind für viele eine Chance, feststehende Geschichten umzuschreiben oder andere mögliche Plot-Enden zu erkunden:

Fix-it-Fics zum Beispiel sind dafür da, um aus der Sicht des Autors schlecht verlaufene Storylines zu reparieren – etwa wenn der Lieblingscharakter verstorben ist oder eine Beziehung in die Brüche ging.

zum Beispiel sind dafür da, um aus der Sicht des Autors schlecht verlaufene Storylines zu reparieren – etwa wenn der Lieblingscharakter verstorben ist oder eine Beziehung in die Brüche ging. Ähnlich wie in Dune: Awakening können aber auch alteranative Realitäten erkundet werden. In dem Survival-Game zum Beispiel wurde der eigentliche Dune-Hauptcharakter Paul Atreides nie geboren. Das Game ist also auch im weitesten Sinne eine Fanfiction.

Manchmal schaffen diese Geschichten aber auch aus dem Internet: Die Buchreihe 50 Shades of Grey war ursprünglich eine Fanfiction zu Stephanie Meyers Twilight-Reihe. Zumeist bleiben die Autoren und Leser jedoch unter sich auf einer der vielen möglichen Plattformen wie Wattpad, Archive of Our Own oder Fanfiction.net.

Vermutlich geht Baudelaire Welch davon aus, dass hätte Larian die Bärenssexszene nicht direkt im Spiel gebracht, ein paar Spieler sie so oder so selbst geschrieben hätten. Vermutlich hat er Recht.

Tatsächlich gibt es aktuell auch Neuigkeiten auf der eher technischen Seite von Baldur’s Gate 3. Die Tooltipps im Game sind gar nicht so richtig, wie man vielleicht denken mag: Baldur’s Gate 3 lügt euch seit Monaten an, fast alle Tooltips sind falsch