Baldur’s Gate 3 lügt euch seit Monaten an, fast alle Tooltips sind falsch

Zauber und Fähigkeiten funktionieren in Baldur’s Gate 3 ganz anders, als die Tooltips das sagen. Das hat die Community nun rausgefunden – Grund dafür ist ein Anzeige-Bug.

Die Mechaniken hinter Baldur’s Gate 3 sind für Neulinge gar nicht so einfach zu verstehen:

Warum treffen Zauber und warum verfehlen sie?

Wie genau wirken sich die Werte auf die Wahrscheinlichkeiten von Angriffen aus?

Was für Pen&Paper-Veteranen kinderleicht ist, kann für Neulinge sehr verwirrend sein.

Ärgerlicher ist es da, wenn das Spiel nicht die richtigen Informationen rausgibt und damit selbst Veteranen in die Irre führt.

Was ist das Problem mit Zaubern? Damit Angriffe in Baldur’s Gate 3 ihr Ziel treffen, gibt es zwei unterschiedliche Arten von Attacken:

Bei Angriffswürfen muss der Angreifer würfeln und über einen bestimmten Wert kommen, etwa die Rüstung des Feindes. Wird der Wert übertroffen, trifft die Attacke.

Bei Rettungswürfen darf das Opfer würfeln. Es muss zum Beispiel über den „Spell Safe DC“ des Angreifers kommen, um dem Zauber zu widerstehen.

Wie wahrscheinlich es ist, dass ein Angriff oder die Abwehr gelingt, das wird im Spiel in den Tooltips angezeigt. Das sind %-Chancen, die sich zumeist an einem 20-seitigen Würfel orientieren.

Das Problem: Das Spiel nimmt zur Grundlage der Berechnung in den Tooltips häufig die falschen Werte und zeigt daher geringere Chancen an, als tatsächlich der Fall ist.

Wie kommt der Fehler zustande? Dabei scheint es sich schlicht um Verwechslungen im Code zu handeln. Denn in den Tooltips wird für die Schwierigkeit des „Spell Safe DC“ der Modifikator des gleichen Attributs genommen, das der Verteidiger bei der Abwehr nehmen muss – selbst, wenn diese Werte sich unterscheiden.

Oder, um es an einem Beispiel festzumachen:

Der Zauber „Sacred Flame“ wird auf Seiten des Angreifers durch den Willenskraft-Wert verbessert. Je höher der Wert des Angreifers in Willenskraft, desto schwieriger der „Spell Safe DC“, den der Verteidiger überwürfeln muss.

Der Verteidiger würfelt und rechnet bei der Abwehr gegen „Sacred Flame“ seinen Geschicklichkeit-Modifikator auf das Ergebnis, denn es ist ein Geschicklichkeits-Rettungswurf.

Das Problem hierbei ist nun: Auch beim Angreifer wird im Tooltip das Attribut hinzugerechnet, das beim Verteidiger für den Modifikator sagt.

Sprich: Im Tooltip des Zaubers „Sacred Flame“ zeigt Baldur’s Gate den Spell Safe DC an, der sich aus dem Grundwert (10) plus Talente plus den Geschicklichkeit-Modifikator des Ziels errechnet, obwohl es eigentlich den Willenskraft-Modifikator benutzen sollte. Die Berechnung im Tooltip ist demnach falsch.

Das klingt kompliziert – und ist es auf den ersten Blick auch. Das dürfte wohl auch der Grund sein, warum der Fehler bisher nicht eindeutig aufgefallen ist.

Immerhin: Wenn ihr einen Zauber auswählt und über das gewünschte Ziel mit der Maus hovert, dann wird dort die korrekte Wahrscheinlichkeit für einen Treffer angezeigt. Auch in der Berechnung, die ihr im Kampflog einsehen könnt, wird die korrekte Berechnung durchgeführt.

Letztlich ist das also vor allem ein Bug im Tooltip, also ein visueller Fehler. Das ist zwar kein Beinbruch, aber doch sehr nervig für alle, die sich nicht so gut mit D&D oder Pen&Paper im Allgemeinen auskennen. Denn für die kann das ziemlich verwirrend sein.

Dass der Bug bereits seit Ende des letzten Jahres im Spiel ist und erst jetzt richtig durchschaut wird, ist ebenfalls ein wenig sonderbar. Aber immerhin konnten die Spielerinnen und Spieler sich jetzt einen Reim darauf machen. Von daher dürfte es wohl nur eine Frage der Zeit sein, bis das in einem kommenden Patch gefixt wird.