Baldur’s Gate 3: Wer Lazarus, der schrullige Untote, wirklich ist

Das scheint auch eines der Enden von Baldur’s Gate 3 zu bestätigen. Denn am Ende sieht man Lazarus vor einer Abbildung der „Toten Drei“ stehen. Er wundert sich darüber, dass die Toten Drei wirklich angenommen hätten, dass so ein „massives Zerstören von Seelen“ den anderen Göttern verborgen bleiben würde.

Zum Zeitpunkt von Baldur’s Gate 3 wird Jergal nur noch von wenigen Anhängern gehuldigt, seine Tempel sind selten geworden. Genau so einen Tempel findet ihr aber in den Ruinen direkt nördlich der Absturzstelle des Nautoliden. Wenn ihr beim Betreten der Ruinen einen Religions-Wurf schafft, dann weist euer Charakter (oder einer eurer Begleiter) euch daraufhin, dass es sich offenbar um einen Tempel des Jergal handelt.

Baldur’s Gate 3 steckt voller verschiedenster Charaktere und zahlreiche davon umgibt ein gewisser Mythos. Doch kaum ein Charakter ist so sonderbar wie Lazarus („Withers“), den ihr schon früh in euer Lager holen könnt. Doch wer ist er wirklich?

