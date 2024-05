Diablo 4 Season 4: 5 Änderungen, die ihr sicher noch nicht entdeckt habt

Season 4 brachte zahlreiche Änderungen in Diablo 4 mit. Einige davon waren vorab angekündigt, andere fielen allerdings erst im Spiel selbst auf. Mehr dazu erfahrt ihr hier auf MeinMMO.

Seit dem 14. Mai ist Season 4 in Diablo 4 live und zieht zahlreiche Spielerinnen und Spieler an. Die Features werden überwiegend richtig gut angenommen. Die überarbeiteten Höllenfluten sind chaotisch und tödlich – und genau das lieben die Spieler.

Eine Änderung, die besonders gut aufgenommen wurde, ist der „neue“ Kodex der Macht. Dort landen die legendären Aspekte jetzt, sobald ihr Items zerlegt. Dadurch spart ihr viele Nerven und vor allem Truhen-Platz.

Andere Neuerungen sind vielen Spielern erst im Spiel selbst aufgefallen. Und auch die kleinsten davon sind eine enorme Erleichterung. Wir zeigen euch 5 Änderungen, die Season 4 noch besser machen.

Saisonale Tränke selbst craften mit Obolussen

In Season 4 gibt es keine besondere neue Mechanik, wie in etwa der Seneschall in Season 3 oder die vampirischen Mächte in Season 2. Dafür gibt es ein paar saisonale Items, unter anderem zwei Tränke, die nicht nur euren XP-Gewinn erhöhen, sondern euch für 15 Minuten hilfreiche Skills verschaffen. Und das Beste daran? Ihr könnt sie selbst herstellen.

Wie stelle ich die saisonalen Tränke her? Ihr stellt die Tränke genau wie alle anderen Tränke beim Alchemisten in Diablo 4 her. Für die saisonalen Elixiere braucht ihr 350 Obolusse und 2.000 Gold pro Trank.

Obolusse werden mit Season 4 also viel wichtiger, denn: Ihr braucht sie nicht nur für Tränke, sondern könnt euch damit auch den besten Loot im Spiel sichern.

Folgende saisonale Tränke gibt es:

Elixier der heiligen Bolzen: Wenn ihr einen Feind tötet, werden Heilige Bolzen aus der Leiche abgefeuert. Euer XP-Gewinn ist um 6 % erhöht.

Elixier des Schwungs: Eure Bewegungsgeschwindigkeit wird erhöht, nachdem ein Feind getötet wurde. Der Effekt ist bis zu 15-mal stapelbar. Euer XP-Gewinn ist um 6 % erhöht.

Die saisonalen Tränke könnt ihr ab Level 10 beim Alchemisten herstellen.

Kräuter gibt’s in Bündeln

Kräuter, die ihr in der offenen Welt Sanktuarios findet, sind jetzt in Bündeln zusammengefasst. Das klingt erstmal ziemlich banal, ist aber dennoch eine enorme Erleichterung, denn: Ihr braucht Kräuter unter anderem zum Craften von Tränken. Vorher war es so, dass man viele verschiedene Kräuter gesammelt hat und sie dann teilweise umwandeln musste, um die richtigen für ein bestimmtes Elixier zu haben.

Was brauche ich jetzt für das Craften von Elixieren? Anders als die saisonalen Tränke stellt ihr die Basis- und fortgeschrittenen Elixiere auf den anfänglichen Leveln nur noch mit Kräuterbündeln und Gold her. Für Elixiere ab Stufe 40 kommen dann noch Edelsteinfragmente hinzu und für fortgeschrittene Elixiere braucht ihr Engelshauch.

Die Änderung scheint die Community positiv überrascht zu haben. Ein Nutzer schreibt auf Reddit, sich nicht mehr um bestimmte Kräutertypen kümmern zu müssen, sei „verdammt erfrischend.“ Ein anderer Nutzer schreibt im Reddit-Beitrag: „Das ist eine wunderbare QoL-Änderung!“

Kisten für 100 Glut in der Höllenflut

Seit Season 4 sind die Höllenfluten auch auf Weltstufe 1 und 2 ausgebrochen. Das bedeutet, ihr könnt euch schon ab Level 1 in das chaotische Getümmel voller Monster-Mobs und spuckender Würmer stürzen und ordentlich farmen.

Auf Weltstufe 3 und 4 gibt es verschiedene Arten von Kisten. Ihr findet Kisten mit bestimmten Items, die dementsprechend gekennzeichnet sind. Darüber hinaus findet ihr „gequälte Geschenke der Geheimnisse“, in denen sich Legendarys, ab und zu Uniques und je ein „lebender Stahl“ befinden, mit dem ihr den Boss Grigoire beschwört.

Welche Kisten finde ich auf Weltstufe 1 und 2? Auf Weltstufe 1 und 2 gibt es allerdings nur „gequälte Geschenke der Geheimnisse“. Die kosten aber nicht 250 Glut, wie in Weltstufe 3 und 4, sondern nur 100. Neben Obolussen können die Kisten seltene und legendäre Items, aber auch Uniques enthalten.

Mehr zum Thema Mehr zum Thema Diablo 4: Die neue Höllenflut will euch jagen und zur Strecke bringen – Spieler lieben es von Nicole Wakulczyk

Besserer Loot, wenn ihr fleißig seid

Das Öffnen von Kisten lohnt sich in Season 4 mehr als vorher und auch die Schatzgoblins bringen oft besseren Loot ein. Aber auch die Höllenflut belohnt euch, wenn ihr fleißig seid und bestimmte Ressourcen sammelt.

Wie werde ich mit besserem Loot belohnt? Es lohnt sich noch mehr als vorher, einem Schatzgoblin hinterherzurennen und ihm seinen Loot abzunehmen, bevor er durch sein Portal entkommen kann. Der hat nämlich oft Legendarys dabei und es gibt eine Chance, dass er Boss-Mats droppt.

In der Höllenflut werdet ihr belohnt, wenn ihr die Unheilsherzen spendiert, die ihr für das Ritual benötigt. Jeder Spieler, der ein Unheilsherz dazu tut, erhält einen Bonus auf den Loot, den die Beschwörung der Blutjungfrau am Ende einbringt.

Laut „jabirttok“ ist der Bonus nicht stapelbar, es reicht also, wenn ihr 1 Herz spendiert (Quelle: Reddit). Die müssen schließlich auch erst mal in der Höllenflut gesammelt werden.

Ausrüstung für Zweit-Charaktere craften

Zusätzlich zu den generellen Überarbeitungen an Loot und Höllenfluten gibt es riesige Änderungen am Crafting-System. Wenn ihr beim Alchemisten den Reiter „Transmutation“ öffnet, findet ihr dort jetzt einen neuen Gegenstand: die Zubilligungstruhe.

Was mache ich mit der Truhe? Diese neue Truhe vom Alchemisten enthält einen zufälligen legendären Gegenstand. Allerdings braucht ihr bestimmte Mats und viel Gold, wenn ihr sie herstellen wollt. Das lohnt sich, wenn ihr plant, einen weiteren Charakter anzufangen, da ihr ihn so mit Items ausrüsten könnt.

Das neue System dieser „Zubilligungstruhe“ ist schon aus WoW bekannt. Falls euch die Truhe bisher in Season 4 von Diablo 4 nicht aufgefallen ist oder ihr sie beim Alchemisten eures Vertrauens nicht mehr finden könnt, hat das übrigens einen ganz bestimmten Grund. Mehr dazu erfahrt ihr hier: Diablo 4 nutzt jetzt eines der besten Features von WoW für alle, die gerne viele Klassen spielen