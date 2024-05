Diablo 4: Die Höllenfluten sind in Season 4 ein komplettes Chaos – Und die Spieler lieben es

Season 4 brachte zahlreiche Änderungen in Diablo 4: Auch die Höllenfluten wurden überarbeitet. Überall spawnen Mobs, riesige Würmer spucken Feinde aus. Das ist ziemlich chaotisch – und die Spieler lieben es.

Am 14. Mai startete Season 4 in Diablo 4 und krempelte das Spiel so richtig um. Das Loot-System wurde grundlegend überarbeitet, Loot-Drops sind übersichtlicher und es gibt nun weniger, dafür bessere Affixe. Es gibt zwei neue Crafting-Systeme, mit denen ihr die Items an eure Builds anpassen könnt.

Auch die Höllenfluten wurden überarbeitet. Die sind jetzt nicht nur in Weltstufe 3 und 4 verfügbar, sondern schon ab Weltstufe 1.

Wie kommt die Höllenflut jetzt an? Schon auf dem PTR (Public Test Realm) konnte die „neue“ Höllenflut zahlreiche Spielerinnen und Spieler begeistern. Hier warten die Monster nicht mehr irgendwo auf die Spieler, um gemetzelt zu werden, sondern „die Hölle will euch jagen und töten.“ Und auch kurz nach dem Release von Season 4 lobt die Community die Höllenflut.

Gemeinschaftsgefühl im kompletten Chaos

Was lieben die Spieler an der Höllenflut? Auf Reddit schreibt der Nutzer „SirAelic“ am 15. Mai in seinem Beitrag, der neue Höllenflut-Boss sei fantastisch. Es werde nie langweilig, drei Unheilsherzen in die Sockel zu legen, ihn damit zu beschwören und „Dutzende von Spielern zu sehen, die für einen Bosskampf herbei sprinten.“

Die Vorgehensweise, ein Ritual auszuführen, um Mobs zu beschwören, erinnert an die Bluternte in Season 2 von Diablo 4.

„SirAelic“ beschreibt sein Erlebnis in der Höllenflut im Reddit-Beitrag:

Noch besser war es, als ich gerade in Weltstufe 3 war und wir alle Level 35–40 waren und [den Boss] kaum töten konnten. Wir waren bestimmt 15 oder 20 Spieler, die sich immer wieder auf ihn stürzten und ständig starben. Es hat so viel Spaß gemacht, ich habe noch nie zuvor ein solches Gemeinschaftsgefühl in einem Diablo-Spiel gespürt. Ich kann es kaum erwarten, morgen weiterzuspielen!

In einem anderen Beitrag auf Reddit schreibt der Nutzer „Edupastore“ am 15. Mai, die Höllenfluten seien „ein komplettes Chaos und Schlachthaus. Und ich mag es, sehr sogar.“

Im Kommentar dazu merkt „TheTeeje“ auf Reddit an: „Wenn man 10 Leute hat, die gegen den großen Boss kämpfen, und jeder beginnt, seine Bedrohung zu maximieren, und Hellborne spawnen, wird es wirklich verrückt. Ich hatte schon 10-minütige Kämpfe in der Boss-Area, weil sie nicht aufhörten zu spawnen. […] Das ist ein schönes Chaos.“

Andere Nutzer schreiben in den Kommentaren, sie haben aktuell eine „verdammt gute Zeit“ in Diablo 4, die Höllenfluten seien „absolut phänomenal“ und es sei toll, dass es die Höllenfluten jetzt auch in Weltstufe 1 und 2 gibt.

In den Höllenfluten könnt ihr bereits ab Level 1 am einfachsten und am schnellsten leveln, da die Monster-Dichte dort schlichtweg höher ist, als in der offenen Welt. Es gibt außerdem das saisonale neue Elixier „Entweihter Gedankenkäfig“, das das Level der Höllenflutmonster um 10 erhöht. Weitere Tipps zum Leveln haben wir in unserem Guide zusammengefasst.