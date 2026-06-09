In Diablo 4 geht der Warlock vorsichtig mit seinen Kräften um, in Diablo Immortal ist er völlig irre

Blizzard hat den Hexenmeister als neue Klasse für gleich drei Spiele geplant: Diablo 2, Diablo 4 und Diablo Immortal. Zwei davon haben ihn bereits, im Mobile-Ableger kommt der Hexenmeister jetzt. Im neuen Trailer wirkt er aber deutlich abgedrehter als wir ihn bisher kennen.

Zum 30-jährigen Jubiläum der Reihe kam völlig aus dem Nichts ein dickes Update für Diablo 2: Resurrected samt der Ankündigung, dass der Hexenmeister als neue Klasse für die drei aktuellen Diablo-Teile erscheinen wird.

Diablo 2 hat den Warlock noch am selben Tag erhalten, in Diablo 4 erschien er mit Lord of Hatred. Am 17. Juni kommt der Hexenmeister nun auch endlich zu Diablo Immortal und Blizazrd hat dazu einen neuen Cinematic-Trailer enthüllt.

Dieser wirft allerdings ein etwas anderes Licht auf die Klasse. Anstatt wie jemand, der weiß, wie gefährlich die Mächte der Hölle wirklich sein können, wirkt der Hexenmeister hier eher wie ein absolut irrer Fanatiker:

Video starten Der Hexenmeister kommt in Diablo Immortal an und wirkt wie ein irrer Fanatiker Autoplay

Diablo 4 zeigt: Dämonen sind keine Kuscheltiere

Wer den Hexenmeister in Diablo 4 gespielt hat, weiß, dass Pakte mit Dämonen und der Plan, sie zu versklaven, mit äußerster Vorsicht genossen werden sollte. Denn die Quest-Reihe zeigt, dass man schnell die Kontrolle verliert, wenn man nicht aufpasst. Entsprechend vorsichtig wirkt der Warlock in Diablo 4 vom Verhalten her.

In Diablo Immortal kommt die andere Seite zum Vorschein, selbst in den Skills. Zwar sind die Klassen in den drei Teilen offenbar verwandt mit imposantem Höllenfeuer, brennenden Ketten und Dämonen, die gezeigten Skills im Trailer sehen jedoch komplett anders aus als was ihr aus Diablo 2 und Diablo 4 bereits kennt.

Das merkt auch ein Nutzer auf YouTube an und meint: „Schön, zu sehen, dass jeder Warlock komplett anders ist, obwohl sie sich denselben Eindruck teilen.“ Thematisch passt das übrigens ebenfalls, denn Diablo Immortal spielt direkt nach Diablo 2, aber deutlich vor Diablo 4.

Wir wissen bereits, dass der Hexenmeister in Diablo 4 äußerst komplex sein kann, auch wenn er nicht als die stärkste Klasse gilt. Inwiefern der Hexenmeister in Diablo Immortal einfacher oder schwieriger zu spielen sein wird, muss sich zeigen.

Zumindest die Warlock-Variante aus Diablo 2 ist dagegen nämlich deutlich stärker, wenn auch nicht mit so viele Anpassungs-Möglichkeiten wie in Diablo 4. Dafür gibt es hier ziemlich absurde Builds: Spieler finden Unsterblichkeit in Diablo 2, weil der neue Warlock die perfekten Bodyguards besitzt