Gaming News
0

In Diablo 4 geht der Warlock vorsichtig mit seinen Kräften um, in Diablo Immortal ist er völlig irre

Benedict Benedict Grothaus Lesezeit 2 Minuten
Diablo Immortal Warlock Cinematic irrer Blick titel

Blizzard hat den Hexenmeister als neue Klasse für gleich drei Spiele geplant: Diablo 2, Diablo 4 und Diablo Immortal. Zwei davon haben ihn bereits, im Mobile-Ableger kommt der Hexenmeister jetzt. Im neuen Trailer wirkt er aber deutlich abgedrehter als wir ihn bisher kennen.

Diablo Immortal
Diablo Immortal
Action-RPG

Zum 30-jährigen Jubiläum der Reihe kam völlig aus dem Nichts ein dickes Update für Diablo 2: Resurrected samt der Ankündigung, dass der Hexenmeister als neue Klasse für die drei aktuellen Diablo-Teile erscheinen wird.

Diablo 2 hat den Warlock noch am selben Tag erhalten, in Diablo 4 erschien er mit Lord of Hatred. Am 17. Juni kommt der Hexenmeister nun auch endlich zu Diablo Immortal und Blizazrd hat dazu einen neuen Cinematic-Trailer enthüllt.

Dieser wirft allerdings ein etwas anderes Licht auf die Klasse. Anstatt wie jemand, der weiß, wie gefährlich die Mächte der Hölle wirklich sein können, wirkt der Hexenmeister hier eher wie ein absolut irrer Fanatiker:

Video starten
Der Hexenmeister kommt in Diablo Immortal an und wirkt wie ein irrer Fanatiker

Diablo 4 zeigt: Dämonen sind keine Kuscheltiere

Wer den Hexenmeister in Diablo 4 gespielt hat, weiß, dass Pakte mit Dämonen und der Plan, sie zu versklaven, mit äußerster Vorsicht genossen werden sollte. Denn die Quest-Reihe zeigt, dass man schnell die Kontrolle verliert, wenn man nicht aufpasst. Entsprechend vorsichtig wirkt der Warlock in Diablo 4 vom Verhalten her.

In Diablo Immortal kommt die andere Seite zum Vorschein, selbst in den Skills. Zwar sind die Klassen in den drei Teilen offenbar verwandt mit imposantem Höllenfeuer, brennenden Ketten und Dämonen, die gezeigten Skills im Trailer sehen jedoch komplett anders aus als was ihr aus Diablo 2 und Diablo 4 bereits kennt.

Das merkt auch ein Nutzer auf YouTube an und meint: „Schön, zu sehen, dass jeder Warlock komplett anders ist, obwohl sie sich denselben Eindruck teilen.“ Thematisch passt das übrigens ebenfalls, denn Diablo Immortal spielt direkt nach Diablo 2, aber deutlich vor Diablo 4.

Mehr zum Thema
Mehr zum Thema
Ein Engel hat 90 % der Menschen in Diablo 3 getötet, begeistert damit Fans für Diablo 4
von Benedict Grothaus
Ein Engel hat 90 % der Menschen in Diablo 3 getötet, begeistert damit Fans für Diablo 4
Mehr zum Thema
Das beste Diablo schafft es mit einem Shadowdrop, dass ich nach 4 Jahren Pause sofort den Download starte
von Karsten Scholz
Das beste Diablo schafft es mit einem Shadowdrop, dass ich nach 4 Jahren Pause sofort den Download starte
Mehr zum Thema
Deutscher Diablo-Experte ist sicher: Der Warlock wird die bisher komplexeste Klasse, aber für Casuals gibt es einen Easy Mode
von Benedict Grothaus
Deutscher Diablo-Experte ist sicher: Der Warlock wird die bisher komplexeste Klasse, aber für Casuals gibt es einen Easy Mode

Wir wissen bereits, dass der Hexenmeister in Diablo 4 äußerst komplex sein kann, auch wenn er nicht als die stärkste Klasse gilt. Inwiefern der Hexenmeister in Diablo Immortal einfacher oder schwieriger zu spielen sein wird, muss sich zeigen.

Zumindest die Warlock-Variante aus Diablo 2 ist dagegen nämlich deutlich stärker, wenn auch nicht mit so viele Anpassungs-Möglichkeiten wie in Diablo 4. Dafür gibt es hier ziemlich absurde Builds: Spieler finden Unsterblichkeit in Diablo 2, weil der neue Warlock die perfekten Bodyguards besitzt

Bitte lies unsere Kommentarregeln, bevor du kommentierst.

Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
0
Sag uns Deine Meinungx