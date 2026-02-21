Spieler finden Unsterblichkeit in Diablo 2, weil der neue Warlock die perfekten Bodyguards besitzt

2 Min. Caroline Fuller 0 Kommentare Lesezeichen
Es dauerte nur 2 Wochen, in denen der Warlock in Diablo 2 zur Verfügung steht, bis die Community einen Weg fand, ihn zur absoluten Maschine zu skillen. Ein YouTuber zeigt, wie er die Klasse aufgrund seiner Fähigkeiten zu einem unsterblichen Gott machte.

Wie macht man den Warlock unsterblich? In den 2 Wochen, in denen Spieler den Warlock in Diablo 2 nutzen können, erwies sich bereits ein großer Trick, um die Klasse noch heftiger zu machen. Der YouTuber Coooley widmete sich dem Hexenmeister, um herauszufinden, wie viel die Klasse wirklich aushalten kann.

Er stieß nach viel zu kompliziertem Herumprobieren schließlich auf eine Methode, die eigentlich zu simpel klingt, um OP zu sein. Doch sie macht den Warlock durch eine bestimmte Skillung zu eineym unsterblichen Gott. Und das nur durch zwei bestimmte Aspekte: seine Dämonen und seinen Bluteid.

Dämonen als treue Bodyguards lassen keinen Schaden an ihren Meister

Wie funktioniert die Synergie zwischen den Dämonen und dem Bluteid? Der Hexenmeister hat einen Skill, durch den er einen Dämon an sich binden kann. Das bedeutet, dass er so ziemlich jeden Dämon an sich binden kann, auf den man im Spiel trifft. Der zweite Skill, Bluteid, sorgt dafür, dass der Schaden, der dem Hexenmeister zugefügt wird, auf seinen Dämon geleitet wird.

Für jeden Punkt, den man in den Bluteid investiert, steigt die Anzahl des übertragenen Schadens um 2 % – und das geht bis zu einem Maximum von 99 %, bevor der Skill nicht weitergelevelt werden kann.

Man kann zwar nur 20 Punkte in den Bluteid investieren, allerdings kann man durch Charms und andere Ausrüstung den Skill bis zu einer beinah lächerlichen Höhe ausreizen.

Welche Ausrüstung Coooley für diesen Trick nutze, erklärt er genauer in seinem Video auf YouTube, dass ihr hier sehen könnt: 

Wie kann ein Dämon so lange überleben, wenn er so viel Schaden einstecken soll? Auch dafür hat Coooley eine Lösung: Man benötigt schlichtweg den richtigen Dämon. Die Pit Lords aus den Plains of Despair besitzen eine Immunität gegenüber so gut wie Allem, sei es Magie, Feuer-, Blitz-, Kälte- oder Giftschaden. Es muss sich nicht einmal um einen „guten“ Dämon handeln. Solange er gegen sämtlichen Schaden immun ist, kann er an dem umgeleiteten Schaden des Warlocks auch nicht zugrunde gehen. Sie stecken einfach alles ein.

Wem ein unsterblicher Hexenmeister zu OP ist und der lieber auf einen „faireren“ Build setzen will, kann hier auf MeinMMO einen weiteren Build nachlesen. Wir erklären euch, worauf es im Early- bis ins Endgame ankommt: Diablo 2: Warlock Build – So schafft ihr es mit dem Hexenmeister ins Endgame

