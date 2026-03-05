Der Warlock aus Diablo 2 hat jetzt ein eigenes Musikvideo, und euer liebster alter weißer Mann sitzt an den Drums

Diablo 2 Resurrected hat mit dem Warlock eine neue Klasse bekommen, und die wird jetzt mit einem offiziellen Musikvideo eingeführt. Der Musiker selbst ist offenkundiger Fan des Spiels, dementsprechend ist das Video auch vollgepackt mit Easter Eggs.

Was ist das für ein Video? Am 3. März 2026 luden der offizielle Diablo-Kanal auf YouTube und der kanadische Rapper bbno$ (gesprochen: „Baby no money“) gemeinsam einen Song namens „save me“ hoch. Darin tritt der Rapper selbst auch als Warlock verkleidet auf, der neuen Klasse in Diablo 2.

Hier seht ihr den Warlock im Cinematic Trailer:

Das Musikvideo ist ein Mix aus Live-Action und 3D-Animation. Dazwischen sind auch echte Szenen aus dem Spiel und vereinzelten Elemente geschnitten. Der Rapper ist in dem Video zudem selbst dabei zu sehen, wie er Diablo 2 auf einem alten Rechner zockt.

Als „Feature-Gast“ stellt der Rapper einen alten Bekannten vor: Deckard Cain. Er ist einer der wichtigsten NPCs in Diablo 2, denn er hilft euch, indem er eure gefundenen Items identifiziert. Erst dann könnt ihr sie überhaupt nutzen. Außerdem ist er äußerst versiert in der Geschichte der Welt und somit eine wichtige Quelle für die Lore des Spiels.

Video voller Easter Eggs, Deckard Cain spielt die Drums

Was sagen die Fans dazu? Die sind begeistert über das abgedrehte Musikvideo, das sich wie aus einer anderen Zeit anfühlt – und zwar auf die beste Art und Weise. Das sagen zumindest die Kommentare auf YouTube:

„Das hat sich angefühlt wie die alten MTV-Musikvideos zu Videospielen von früher. Macht weiter mit der guten Arbeit!“, meint zum Beispiel thatguythomas1020

“Dieses Musikvideo ist so kitschig, auf die beste Art und Weise”, meint desarityd5776. “Fühlt sich sehr nach den frühen 2000ern an”, ergänzt danw91

Der Auftritt von Deckard Cain sorgt ebenfalls für Lacher. Seinem Status als Feature macht er alle Ehre, als er gegen Ende des Videos am Schlagzeug sitzt. In den Outtakes rappt er sogar. Der alte Mann hat es wohl immer noch drauf.

„Für mich ist es Deckard Cain, der die Drums zerlegt“, schreibt Nelu93

„Habe den Deckard-Cain-Rap-Throwback am Ende geliebt, lmao!“ (darkmaster3411)

Selbst eine Anspielung auf das berüchtigte Kuh-Level in Diablo 2 gibt’s im Musikvideo. Man merkt, dass sich der Musiker mit dem Spiel auskennt. Das ist nicht verwunderlich, schließlich ist bbno$ ein bekannter Fan des Spiels. In einem TikTok-Video war er schon im Diablo-Pullover zu sehen und seine Künstlerseite (auf bbnomula.com) ist im Stil von Diablo 2 gehalten.

Irgendwann wurde Blizzard auf den Künstler aufmerksam und hat ihn zu sich auf den Campus eingeladen. Dieser Einladung kam er mit Freude (und sehr viel Nervosität) nach, wie er auf TikTok zeigt. Bei diesem Besuch dürfte wohl auch die Idee für diese Kollaboration entstanden sein.

Der Warlock ist in Diablo 2: Resurrected bereits spielbar und äußerst mächtig. Spieler brauchten nur zwei Wochen, bis sie den ultimativen Build fanden, um ihn praktisch unsterblich zu machen. Wie das geht, lest ihr in unserem Artikel auf MeinMMO: Spieler finden Unsterblichkeit in Diablo 2, weil der neue Warlock die perfekten Bodyguards besitzt