Ein uraltes Geheimnis aus Diablo II beschert gerade unfassbar guten Loot

Richtig viele magische Items in Diablo II: Resurrected – Das geht mit einem geheimen Easter Egg, das nach Jahren endlich sinnvoll ist.

Diablo II wird von vielen als die Mutter der modernen Action-RPGs angesehen und hat das Sammeln von Loot nahezu perfektioniert. Spielerinnen und Spieler können Hunderte Stunden im Spiel versenken. Doch der Grind lässt sich massiv beschleunigen. Denn ein uraltes Easter Egg sorgt jetzt dafür, dass ihr viel mehr magische Gegenstände findet als jemals zuvor.

4200 Magic Find sorgt für einen dicken Loot-Regen

Was ist das für ein Geheimnis? Blizzard hat in viele Spiele Easter Eggs eingebaut, in denen Entwickler gewürdigt oder amüsante Nachrichten verbreitet werden – das gibt es auch in Diablo II. Denn wenn man es schafft, 4 Feinde mit dem Namen „Gloam“ (die sehen aus wie Geister oder Seelen) zu separieren, sodass sie ohne andere Feinde in der Nähe sind, dann beginnen diese, einen kleinen Tanz aufzuführen.

Anstatt den Spieler-Charakter anzugreifen, schießen sie Kettenblitze aufeinander ab und das in kurioser Form – denn sie schreiben damit die Namen einiger Entwickler aus.

Das Spannende ist allerdings, wenn sie mit diesem Tanz fertig sind – was der Fall ist, sobald sie euch wieder angreifen. Denn dann bekommt der Charakter einen Buff von 4.200 „Magic Find“ für 19 Stunden oder bis man das Spiel schließt. Dieser Buff wird nicht im Charakter-Bildschirm angezeigt, ist aber dennoch aktiv, sobald der Tanz der Geister abgeschlossen ist.

Warum hat man das bisher nicht benutzt? Das liegt laut dem YouTuber MacroBioBoi daran, dass bei der Jagd nach Gegenständen in Diablo II vor allem die Geschwindigkeit entscheidend ist, mit der man Inhalte abgefarmt hat, und nicht so ein Buff. Durch die jüngsten Änderungen und die Erweiterung „Reign of the Warlock“ habe sich das aber geändert. Falls ihr euch für die ganze Mathematik hinter dem Magic Find interessiert, können wir euch dieses Video dazu empfehlen:

Außerdem hat Magic Find nur Auswirkung auf Gegenstände, die direkt von Monstern droppen, die ihr mit eurem Charakter besiegt. Wenn ihr also eine Kiste öffnet, ein Waffenregal plündert oder Feinde mit Umgebungseffekten besiegt, dann ist das nicht von Magic Find beeinflusst – und damit im Grunde wertlos.

Warum ist das jetzt wichtig? In Diablo II gibt es die Möglichkeit, durch „Worldstone Shards“ einen ganzen Akt mit Schrecken zu überziehen. Dadurch werden sämtliche Feinde und Bosse des Aktes drastisch verstärkt und können auch viel mehr Gegenstände droppen. Das wiederum wird durch Magic Find massiv beeinflusst, sodass ihr regelrecht mit Beute überschüttet werdet, während ihr euch durch die verschiedenen Akte kämpft.

Der Buff bedeutet übrigens auch, dass ihr kein weiteres „Magic Find“ auf Gegenständen benötigt – es würde buchstäblich keinen zusätzlichen Effekt mehr bringen, da Magic Find eine abnehmende Wirkung hat. Das heißt, ihr könnt eure Ausrüstung komplett auf Schaden oder Geschwindigkeit auslegen und müsst keine Rücksicht darauf nehmen, auch noch auf der Rüstung Magic Find anzusammeln.

Falls ihr in den nächsten Tagen also mal wieder in Diablo II Resurrected reinschaut und deutlich höhere Chancen auf tolle Beute haben wollt, solltet ihr also nach einigen Geistern Ausschau halten und sie einen kleinen Tanz aufführen lassen – zumindest dann, wenn ihr vorhabt, einige Stunden am Stück in Diablo II zu verbringen.

