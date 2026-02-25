Ex-Entwickler von Diablo 2 wollen mit eigenem ARPG punkten, spüren den Druck der großen Konkurrenz: „Ich hasse sie nicht dafür“

Nachdem die Entwickler von Diablo 2 mit der neuen Warlock-Klasse ihr ARPG wiederbelebt haben, spürt auch die Konkurrenz jetzt den Druck des Genres.

Um wen geht es? Darkhaven ist ein ARPG wie Diabo oder Path of Exile, das aber stark mit Sandbox- und Survival-Elementen wie bei Valheim oder Enshrouded gekreuzt wurde. Während man Horden von Monstern und Dämonen bekämpft, muss man den Angriffen der Feinde auch aktiv ausweichen.

Beim Loot gibt es viele seltene Items, Runen und Relikte, welche die Builds der Spieler massiv beeinflussen können. Im Survival-Bereich dürfen Tunnel gegraben, Ressourcen abgebaut und sogar ganze Städte errichtet werden. Das ARPG lässt sich zudem im Singleplayer oder mit Freunden auf Steam spielen.

Die Entwickler hinter dem Spiel sind keine Unbekannten. Sie haben bereits vor vielen Jahren an Diablo 2 gearbeitet und kennen sich bestens mit ARPGs aus. Doch während ihre Kickstarter-Kampagne zur Finanzierung läuft, haben sie auch Bedenken.

Hier könnt ihr den Trailer zu Darkhaven sehen:

Druck der Konkurrenz

Wie fühlen sich die Entwickler? In einem Interview mit PCGamer haben die Entwickler des neuen Projekts auch über den Druck des Genres gesprochen. So gibt es mit Path of Exile 1 und 2 sowie Diablo 4 und Diablo 2, aber auch mit Last Epoch viele Konkurrenten mit treuen Fans.

So spüren die Entwickler klar den Druck des Genres. Peter Hu, einer der ursprünglichen Entwickler erklärt: „Da gibt es tonnenweise gemischte Gefühle […] Wir sind in gewisser Weise eine Indie-Firma, die gegen einen Giganten antritt, und das ist ein harter Weg.“

Trotz des Konkurrenzkampfes herrscht kein böses Blut zwischen den Entwicklern. Lead Character Artist Phil Shenk betont: „Wir spüren den Druck, aber ich hasse sie [Blizzard] nicht dafür.“

So sei es genau gegenteilig. Er sei unheimlich stolz darauf, dass ein Spiel, das vor fast 30 Jahren erschaffen wurde, heute noch so beliebt ist. Es ist nicht alltäglich, dass ein Spiel nach all der Zeit nochmal ein Update samt neuer Klasse erhalte.

Wie wollen die Entwickler sich durchsetzen? Die Entwickler von Darkhaven wollen mit dem Spiel eine ganz eigene Nische besetzen. So soll ihr Titel nicht in direkter Konkurrenz stehen, sondern durch die Mischung aus ARPG und Survival-Sandbox ein ganz eigenes Konzept wahr werden lassen.

Bislang scheint dieser Plan auch aufzugehen. Das ARPG steht derzeit (Stand 25.02.2026) bei etwa 185.000 € bei Kickstarter und hat sein Ziel damit fast zur Hälfte erreicht. Es bleiben noch mehr als 3 Wochen, um das Spiel zu unterstützen.

Ob man Darkhaven unterstützen will und ob das Konzept passt, kann jeder in der kostenlosen Demo auf Steam aktuell herausfinden. Wer noch mehr über das besondere ARPG wissen will, kann hier mehr dazu lesen: Neues ARPG von ehemaligen Diablo-Entwicklern startet die Demo auf Steam, lässt euch eine ganze Siedlung bauen